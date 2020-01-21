Что следует знать о гарантированном пенсионном плане

Новая система пенсионных накоплений может заработать с начала 2022 года. С ее помощью граждане могут к старости накопить прибавку к государственной (страховой) пенсии. В отличие от замороженных с 2014 года обязательных накоплений взносы в новую систему добровольны - каждому предстоит взвесить все за и против своего участия. Размер взносов определяет сам гражданин, и он сможет из мобильного приложения приостанавливать уплату на любой срок, а потом снова делать разовые или регулярные отчисления. "РГ - Неделя" собрала главное о том, что к этому моменту известно о новой схеме. Ее рабочее название - гарантированный пенсионный план.

В чем отличие от вклада

Минфин и Банк России утверждают, что так копить на старость выгоднее, проще и надежнее.

Взносы с зарплаты идут в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по выбору гражданина. Главный ориентир этого выбора - доходность фонда за последние несколько лет. НПФ покупают акции и облигации, считающиеся надежными, а доход от этих инвестиций за вычетом своего вознаграждения зачисляют на счет клиента. Доходность потенциально выше, чем у вклада, но и ничем не гарантирована. "Рынок капитала дает возможность заработать больше, если работать на нем профессионально, - сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "РГ". - Именно это граждане справедливо ожидают от пенсионных фондов, но только будущее покажет, так ли это на самом деле".

Размер взносов и их регулярность определяет сам гражданин

Будет налоговый вычет - государство вернет 13% с каждого взноса. Так, при очень хорошей зарплате в 150 тысяч рублей и регулярных отчислениях в 6% вычет составит 14 тысяч рублей в год.

ГПП защищает накопления от необдуманных решений. "Когда вы копите сами, то в течение вашей жизни всегда будет много соблазнов деньги куда-то потратить - улучшить жилищные условия себе или своим детям, лишний раз поменять автомобиль или мебель, съездить отдохнуть, - указывает Швецов. - Пенсионные накопления избавляют человека от таких переживаний, он знает, что этими деньгами можно воспользоваться только на пенсии или в тяжелых жизненных ситуациях, например, в случае тяжелой болезни".

Наконец, взносы и фиксируемый раз в пять лет доход от их инвестирования входят в несгораемую сумму - если с НПФ что-то случится, государство все возместит независимо от размера накоплений, тогда как страховка по вкладам сейчас покрывает только 1,4 млн рублей.

Как происходят выплаты в старости

Выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений, или при достижении пенсионного возраста - в зависимости от того, что наступит раньше.

У гражданина будет выбор - просто получить все накопления разом, но тогда нужно будет вернуть государству предоставленный ранее налоговый вычет, то есть заплатить подоходный налог, или же получать регулярные выплаты - тогда возвращать вычет не надо.

При выборе регулярных выплат объем накоплений в стандартном варианте будет делиться на количество месяцев в 15-20 годах, результат и станет суммой первоначальной ежемесячной выплаты. Затем каждые два года размер выплат будет пересматриваться. При стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату, сам же фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить, объясняет Швецов. "Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану, - говорит он. - Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой".

Как передать выплаты по наследству

В отличие от действующей системы в ГПП средства наследуются как на этапе накоплений, так и уже после начала выплат, то есть в случае преждевременной смерти накопления останутся в семье. "Если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму - весь остаток разом, - объясняет Швецов. - Если один из членов семьи хочет обеспечить другого, просто в завещании указывает своего супруга или детей в качестве наследников накоплений". В завещании необязательно указывать накопления, они автоматически включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Что будет с прежними накоплениями

Накопления, сделанные ранее в рамках обязательной системы, можно перевести в ГПП. Сроки перевода будут разными для "молчунов" (оставивших накопления в Пенсионном фонде России) и клиентов НПФ. Потери инвестиционного дохода, как в действующей системе при досрочных переводах из фонда в фонд, исключены.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

"Если гражданин захочет перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ - он это сделает в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода, - рассказал Швецов. - Если же он захочет перевести накопления в другой фонд, то это произойдет через пять лет после подачи заявления опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода. При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана". Для "молчунов" предусмотрена та же схема: деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы - сразу.

После перевода средств в ГПП у гражданина появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить будущую пенсию на 100 рублей, или что будет с пенсионными выплатами, если сейчас добавить к взносам еще 100 рублей, пояснил Швецов. "Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека", - говорит он.

Для тех, кто решит не связываться с гарантированным пенсионным планом, продолжат действовать текущие правила. Большинство участников системы обязательных накоплений не успели накопить средства, позволяющие получать пенсионные выплаты ежемесячно, а значит, когда наступит срок, они получат свои накопления разом, единовременно.