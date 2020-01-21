Даниил Медведев стартовал с победы на Australian Open

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 победил американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В первом сете Медведев не испытал серьезных проблем и закончил его со счетом 6:3. Однако во второй партии сопернику в решающий момент улыбнулась удача - 4:6. Впрочем, россиянина это нисколько не смутило, и третий сет с таким же счетом завершился уже в его пользу.

В четвертой партии Медведев не стал искушать судьбу и почти сразу обеспечил себе комфортное преимущество, что позволило ему уверенно закончить сет - 6:2 - и одержать итоговую победу. Поединок продолжался чуть более двух с половиной часов.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между немцем Домиником Кепфером и испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

А вот другой представитель России Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого раунда турнира, проиграв испанскому ветерану Фернандо Вердаско - 5:7, 2:6, 1:6.

В стартовом раунде женского Australian Open россиянка Анна Блинкова нанесла поражение итальянке Ясмин Паолини - 7:5, 6:4. Следующей ее соперницей будет Зарина Дияс из Казахстана.