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21.01.2020 14:25
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев стартовал с победы на Australian Open

Текст: Максим Домчев
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 победил американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Теннисист Даниил Медведев. Фото: AP / Lee Jin-man Теннисист Даниил Медведев. Фото: AP / Lee Jin-man
Теннисист Даниил Медведев. Фото: AP / Lee Jin-man

В первом сете Медведев не испытал серьезных проблем и закончил его со счетом 6:3. Однако во второй партии сопернику в решающий момент улыбнулась удача - 4:6. Впрочем, россиянина это нисколько не смутило, и третий сет с таким же счетом завершился уже в его пользу.

Фото: AP Photo/James Elsby
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В четвертой партии Медведев не стал искушать судьбу и почти сразу обеспечил себе комфортное преимущество, что позволило ему уверенно закончить сет - 6:2 - и одержать итоговую победу. Поединок продолжался чуть более двух с половиной часов.

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между немцем Домиником Кепфером и испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

А вот другой представитель России Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого раунда турнира, проиграв испанскому ветерану Фернандо Вердаско - 5:7, 2:6, 1:6.

В стартовом раунде женского Australian Open россиянка Анна Блинкова нанесла поражение итальянке Ясмин Паолини - 7:5, 6:4. Следующей ее соперницей будет Зарина Дияс из Казахстана.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

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