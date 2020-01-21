В Петербурге от снюса умер студент. По данным главного внештатного нарколога минздрава Евгения Брюна, это первый случай смерти из-за "конфеты"-наркотика, которую легко купить. Ситуация на грани во многих городах.

В Краснодаре в больницу попали 17-летний и 28-летний спортсмены. Они едва не погибли от остановки сердца. Парни полгода жевали снюс "для иммунитета" - четыре раза в день. В Оренбурге "конфетой" отравился 14-летний подросток, во Владивостоке едва не погиб 15-летний школьник. Он "запивал" снюс энергетическим напитком. В Башкирии, Томске, Сочи и Калининграде дети попадают в больницы с психозами после "конфеты", "пэка" (жевательной наркотической резинки) или после "детского" кальяна. Новая волна отравлений среди подростков вызвана высоким содержанием никотина в "угощениях" - от 50 мг и выше. Штука в том, что формально эти курительные смеси к наркотикам не относятся. Точнее, закон запрещает продажу снюса, но как табачного изделия. И не регулирует его продажу в виде леденцов, жевательных резинок и прочих форм-ухищрений маркетологов табачного рынка. И вот обе палаты российского парламента работают над проектом закона, который ограничит оборот курительных смесей.

- Вейпы и айкосы этим законом, скорее всего, уравняют в правах с обычными сигаретами со всеми вытекающими последствиями, - говорит в интервью "РГ" академик РАН, депутат Госдумы Николай Герасименко. - Дебаты разгорелись вокруг так называемых пэков и никпэков - бестабачных никотинсодержащих смесей, а также других изделий - леденцов и мармеладок, которые могут содержать убойную дозу никотина. Вот тут ясности пока нет. По данным "РГ", минздрав выступает за полный запрет оборота "никотиновых конфет". Как пояснила ведущий научный сотрудник Научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова, такие "конфеты" (доза никотина в них доходит до убойных 240 мг) наносят бесспорный вред здоровью детей.

Волна отравлений снюсами вызвана высоким содержанием никотина в "угощениях" - от 50 мг и выше

- Аргументы противников полного запрета "конфет", мол, они помогают избавиться от никотиновой зависимости, не выдерживают критики, - убеждена Юлия Шевцова. - Только в аптеках продаются пластыри и жвачки, которые помогают купировать зависимость. А снюс для иммунитета - дорога на больничную койку.

Тем не менее пока законодатели склоняются к тому, что решением проблемы могло бы стать ограничение предельной концентрации никотина в никпэках. Пока в них содержится от 20 мг никотина (концентрация, разрешенная в ЕС) до 240 миллиграммов. "240 миллиграммов - это смертельная доза для детей, - считает Юлия Шевцова. - Всю продукцию, где никотина больше 20 мг, нужно запрещать и к ввозу, и к производству".

Таким образом оборот никотиновых смесей могут не запретить, но существенно ограничить. При этом, как настаивают эксперты, важно ввести в законодательство норму, согласно которой никотин нельзя будет включать в состав любой продукции, которая "может быть спутана с пищевой", в том числе - "конфеты", "мармелад", "шоколад". Как ожидается, закон будет принят весной 2020 года.

Справка "РГ"

По данным минздрава, в 2019 году от наркотиков умерли 4,5 тысячи человек. Более 500 тысяч стоят на медицинском учете. 8 миллионов - хотя бы раз их пробовали.