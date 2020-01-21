Для чего Банк России купил еще полторы сотни тонн золота

Банк России купил в 2019 году в резервы еще почти 159 тонн золота, следует из данных ЦБ. Активные закупки драгоценного металла в этом году продолжит не только российский Центробанк, но и другие регуляторы мира: в глобальной экономике не все спокойно, а золото - проверенный временем защитный актив.

Объем золота в международных резервах Банка России составил к 1 января 2020 года 73 млн чистых тройских унций, то есть почти 2270,56 тонны. Таким образом, за 2019 год ЦБ приобрел еще 5,1 млн тройских унций (около 158,63 тонны).

Такой результат позволил Банку России закрепиться на пятом месте в мире по объему золота в резервах. Большим запасом располагают центробанки Франции (2436 тонн) и Италии (2452 тонны), рекордсмены - Немецкий федеральный банк (около 3370 тонн) и Федеральная резервная система США (8133,5 тонны).

Банк России перегруппировывал запасы валюты и золота исходя из изменения структуры внешнеторгового оборота и растущих рисков введения санкций США, которые теоретически могли бы затруднить использование резервов, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Также золото - классический защитный актив, который актуален в условиях опасений за состояние мировой экономики.

Сейчас риски развития торговых войн снизились, но рост резервов мировых центробанков, вероятно, продолжится, а учитывая потенциал использования резервных валют (например, доллара США) как фактора геополитического влияния, интерес к золоту у них продолжит сохраняться, считает Кадулин.