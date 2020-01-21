Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Насколько необходимо новое ограничение для педагогов? Нужно ли закреплять поправками в законодательство?

Михаил Авдеенко, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования:

Если родитель волнуется о сверхнагрузке ребенка с больным сердцем на уроках физкультуры, он, конечно, сообщит об особенностях здоровья преподавателю. И может попросить не афишировать диагноз, а просто снизить нагрузку. Но соблюдение подобных договоренностей вписывается в рамки общегражданской профессиональной этики.

Кроме того, существует кодекс профессиональной этики педагога. Можно, конечно, дополнить его словами о том, что учитель не разглашает ставшие известными ему подробности диагноза ученика. Вводить это в законодательство - перебор. Тем более, что у нас уже есть нормы и наказания за нарушение неприкосновенности частной жизни, за разглашение персональных данных. Но это общегражданские нормы, и касаются они всех нас.

Пока члены рабочей группы не обращались к нам за консультацией, но мы готовы представить свою позицию.- Мы считаем такое предложение избыточным. Здесь совершенно некорректно сравнение с врачебной тайной. Врачебная тайна - диагноз, сведения из медкарты пациента, анализы, исследования. Всем этим обладают врачи, больницы либо страховые компании. И именно они должны эту тайну хранить в целях защиты личных данных граждан. Переносить этот смысл на территорию школы нельзя. Учитель не владеет врачебной тайной. Он априори получает информацию с чьих-то слов, он, образно говоря, "вторые руки".

Александр Сайбединов, Народный учитель России, директор Светленского губернаторского лицея, Томская область:

- Педагогическая тайна - профессиональное качество педагога. Говоря о принудительном введении такого понятия, мы как бы говорим, что учитель в сущности не является носителем педагогической культуры. Беспокоит то, что честь и этику педагога стремимся превратить в педагогический регламент. Мне всегда казалось, что это изначально закладывается в самой подготовке учителя, еще со студенческой скамьи. Ведь вся профессия учителя связана с общением с детьми, с их мечтами, их секретами, которые иногда доверяют именно любимым педагогам. Учитель - априори хранитель тайн. Речь о неразглашении врачебных диагнозов ребенка. Но постойте, а как же инклюзивное образование? Когда ребенок с ОВЗ учится вместе с другими ребятами, они могут и даже должны знать, почему он, например, ездит на коляске. Чтобы понимать, а не шушукаться по углам.

Это же очевидно. Также как очевидно, что ни один учитель не будет выносить "на трибуну" подробности того или иного заболевания своих учеников.

Основы этики - а речь именно о ней - должны закладываться во время учебы студента в педвузе, на курсах психологии, например. Возможно, имеет смысл придумать некую "клятву педагога", по аналогии с клятвой Гиппократа у медиков. Но это наш внутренний, профессиональный кодекс. Регламенты на законодательном уровне считаю неуместными. Учителя и так "зажаты" регламентами со всех сторон.

Ксения Журавлева, мама ученика 4 класса:

- Понятие "педагогической тайны" в аспекте неразглашения медицинских диагнозов, семейного положения, уровня доходов и т. д. - безусловная этическая норма поведения учителя. Ведь педагог несёт детям не только знания, но и образец поведения. Как же иначе? Хотим закрепить очевидное законодательством? Почему нет. Но тогда можно еще подумать и о разумном ограничении афиширования академических успехов или провалов учеников. Речь не о тотальном запрете, а о снижении давления на ученика через публичное разглашение его "двойки" по контрольной.