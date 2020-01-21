Дмитрий Кобылкин сохранил свою должность в новом кабмине

Министром природных ресурсов и экологии РФ по-прежнему останется Дмитрий Кобылкин. На этом посту в кабине Дмитрия Медведева он работал с мая 2018-го. Теперь те же функции он будет выполнять в составе правительства под руководством Михаила Мишустина.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Кобылкина Дмитрия Николаевича Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в тексте указа, подписанного во вторник, 21 января, президентом Владимиром Путиным. Дмитрий Кобылкин: Нужно максимально пролить свет на реализацию древесины До того, как стать министром, Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. 48-летний Кобылкин окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности "горный инженер-геофизик" и Уральскую академию госслужбы. Кандидат экономических наук. Женат, воспитывает двух дочерей и сына. Мишустин провел первое заседание кабинета министров