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21.01.2020 20:58
Рубрика: Власть

Дмитрий Кобылкин сохранил свою должность в новом кабмине

Министром природных ресурсов и экологии РФ по-прежнему останется Дмитрий Кобылкин. На этом посту в кабине Дмитрия Медведева он работал с мая 2018-го. Теперь те же функции он будет выполнять в составе правительства под руководством Михаила Мишустина.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Кобылкина Дмитрия Николаевича Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в тексте указа, подписанного во вторник, 21 января, президентом Владимиром Путиным.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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До того, как стать министром, Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

48-летний Кобылкин окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности "горный инженер-геофизик" и Уральскую академию госслужбы. Кандидат экономических наук. Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

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