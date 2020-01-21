Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 года тюрьмы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.

Такой приговор ему вынес Народный суд средней ступени города Тяньцзиня, где рассматривалось резонансное дело. Кроме того, бывшего высокопоставленного чиновника оштрафовали на два миллиона юаней (около 300 тысяч долларов. - "РГ"). Ранее 66-летний Хунвэй был исключен из рядов Коммунистической партии Китая с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины".

Подсудимый, который совмещал работу в Интерполе с должностью замминистра общественной безопасности КНР, не стал обжаловать приговор и подавать апелляцию. По данным обвинения, в период работы на указанных должностях чиновник получил взятки на общую сумму свыше 2 миллионов долларов. По слухам в прессе, Хунвэй влиял на распределение госконтрактов в сфере кибербезопасности, помогая одной из организаций получать подряды.

Будучи главой Интерпола, он жил с семьей во французском Лионе, где расположена штаб-квартира международной уголовной полиции. В сентябре 2018 года во время поездки в КНР он был задержан местными властями "для проведения проверки". По версии South China Morning Post, решение об аресте главы Интерпола принималось в Пекине на самом высоком уровне.

Арест и приговор Хунвэю стали демонстрацией той строгости, которую власти Поднебесной в последние годы проявляют в попытках искоренить коррупцию, невзирая на высокие чины внутри страны или даже в международных институтах. Борьба со взяточничеством была объявлена одним из приоритетов так называемого пятого поколения руководителей страны во главе с Си Цзиньпином. Строгие судебные приговоры вплоть до пожизненного заключения выносились как рядовым служащим, так и высоким должностным лицам.