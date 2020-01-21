Такой приговор ему вынес Народный суд средней ступени города Тяньцзиня, где рассматривалось резонансное дело. Кроме того, бывшего высокопоставленного чиновника оштрафовали на два миллиона юаней (около 300 тысяч долларов. - "РГ"). Ранее 66-летний Хунвэй был исключен из рядов Коммунистической партии Китая с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины".
Подсудимый, который совмещал работу в Интерполе с должностью замминистра общественной безопасности КНР, не стал обжаловать приговор и подавать апелляцию. По данным обвинения, в период работы на указанных должностях чиновник получил взятки на общую сумму свыше 2 миллионов долларов. По слухам в прессе, Хунвэй влиял на распределение госконтрактов в сфере кибербезопасности, помогая одной из организаций получать подряды.
Будучи главой Интерпола, он жил с семьей во французском Лионе, где расположена штаб-квартира международной уголовной полиции. В сентябре 2018 года во время поездки в КНР он был задержан местными властями "для проведения проверки". По версии South China Morning Post, решение об аресте главы Интерпола принималось в Пекине на самом высоком уровне.
Арест и приговор Хунвэю стали демонстрацией той строгости, которую власти Поднебесной в последние годы проявляют в попытках искоренить коррупцию, невзирая на высокие чины внутри страны или даже в международных институтах. Борьба со взяточничеством была объявлена одним из приоритетов так называемого пятого поколения руководителей страны во главе с Си Цзиньпином. Строгие судебные приговоры вплоть до пожизненного заключения выносились как рядовым служащим, так и высоким должностным лицам.