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21.01.2020 10:45
Рубрика: В мире

Экс-президента Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Текст: Юрий Чернов

Бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя приговорили в Китае к длительному сроку тюремного заключения - 13,5 лет. Приговор был вынесен судом средней ступени города Тяньцзинь.

"21 января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество", - приводит сообщение суда РИА Новости. Бывший чиновник согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
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Мэн Хунвэй, являвшийся ранее заместителем министра общественной безопасности Китая, в июне 2019 года признал свою вину в получении взяток на общую сумму около 2 миллионов долларов (около 124 млн рублей).

Напомним, что осенью 2018 года стало известно о том, что Франция начала расследование исчезновения главы Интерпола, который отправился в поездку в Китай. СМИ сообщали, что связь с ним была потеряна 29 сентября, после того, как он покинул Францию. О его исчезновении сообщила супруга, проживающая вместе с детьми в Лионе. Впоследствии в Пекине заявили, что Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона и в его отношении проводится расследование.

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