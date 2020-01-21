Как получить всю информацию о своем здоровье в поликлинике

"Пациенту краснодарской муниципальной поликлиники практически невозможно достоверно выяснить информацию о назначениях доктора. Сотрудникам регистратуры категорически запрещено выдавать карточки пациентам. Невозможно узнать и результаты обследований и анализов" - в этом корреспондент "РГ" Татьяна Павловская убедилась на собственном опыте. Наши собкоры из других регионов подтвердили: да, ситуация обычная, врачи очень не любят, когда пациенты "суют нос" куда "не следует". "Не следует", впрочем, только по их мнению, потому что ответственность пациента за себя, соблюдение всех назначений и доверие к врачу начинается с простого - информированности и доверительного разговора с доктором.

А что по этому поводу говорит закон? Имеем ли мы право получить полную информацию о своем здоровье? "РГ - Неделе" ответил эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

Имеет ли право пациент узнать о назначенных анализах и исследованиях, а также их результаты, зафиксированные в медицинской карте?

Сергей Шкитин: Конечно, имеет. Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе его развития. Его обязаны проинформировать о методах лечения, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях, а также и результатах оказания медпомощи.

И это не просто слова. Все это зафиксировано в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года), в 22-й статье.

Каким образом можно эту информацию получить: попросить, например, чтобы сделали выписку, потребовать медкарту и сфотографировать нужные страницы?

Сергей Шкитин: Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов.

Для этого нужно сделать запрос. Причем направить его в медорганизацию можно и в электронной форме. Тогда отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них тоже могут предоставить в виде электронных документов.

Информация о состоянии здоровья детей до 18 лет предоставляется их родителям или законным представителям. Такой же порядок - предоставление информации законным представителям - действует и в отношении граждан, признанных недееспособными.

Кто конкретно должен предоставлять информацию?

Сергей Шкитин: Лечащий врач. Он отвечает на запрос и дает исчерпывающие ответы на все интересующие пациента или его законного представителя вопросы. Это касается и диагностики заболеваний, и установленного диагноза, и проводимого лечения, и дальнейших рекомендаций.

А если устной беседы недостаточно, если, например, пациент хочет получить медицинское заключение на руки, чтобы проконсультироваться в другом медучреждении?

Сергей Шкитин: Есть приказ Минздрава России от 29 июня 2016 года № 425н, который утвердил Порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента.

В этом документе абсолютно конкретно сказано: основание для ознакомления с медицинской документацией - письменный запрос от пациента либо его законного представителя. Такой запрос регистрируется, и в течение 30 дней пациенту обязаны предоставить те документы, о которых он просит.

На запрос пациента должен ответить его лечащий врач

К кому обратиться, если доктор или сотрудник регистратуры отказывает?

Сергей Шкитин: Можно обратиться как к должностному лицу медорганизации (например, главному врачу, его заместителю), так и в страховую медицинскую организацию, выдавшую ему полис ОМС (страховому представителю). Страховой представитель поможет урегулировать этот вопрос.

Если пациенту что-то непонятно с показателями, анализами и т.д., обязан ли лечащий доктор объяснить, что и как (многие, не добившись объяснений, лезут в интернет со всеми вытекающими)?

Сергей Шкитин: Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, которые проводили его обследование и лечение. Это тоже зафиксировано в статье 22 Закона № 323-ФЗ.

Кстати, лечащий врач не только организует обследование и лечение пациента, но и предоставляет информацию о состоянии его здоровья. Он также обязан по требованию пациента или его законного представителя пригласить для консультаций врачей-специалистов, при необходимости созвать консилиум. При этом рекомендации консультантов выполняются только по согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи (ст. 70 Закона № 323-ФЗ).

В случае если лечащий врач не смог ответить на все вопросы, у больного остались сомнения в качестве полученной медицинской помощи, он вправе подать жалобу в страховую медицинскую организацию. В этом случае страховой представитель организует проведение экспертных мероприятий, о результате которых гражданину сообщат в письменном виде.

Обращение к страховому представителю - это путь наиболее быстрого решения вопросов, возникших у пациентов, по получению сведений об оказанной медицинской помощи.