Эксперт: Шараповой не нужно уходить из тенниса

Мария Шарапова давно не первая ракетка мира, свой пятый "Большой шлем" она выиграла в далеком 2014 году и, судя по быстрому и бесславному выступлению на "мэйджоре" в Мельбурне, возвращение на прежние позиции уже неприлично затягивается.

На Открытом чемпионате Австралии Шарапова, попавшая в основную сетку благодаря специальному приглашению организаторов, уступила в первом же круге. Так же, как и на двух предыдущих "Шлемах". На центральном корте Australian Open Мария уступила хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6. Причем во второй партии россиянка вела 4:1 и могла сделать еще один брейк, но вместо этого проиграла пять геймов подряд.

- Я могу рассказать обо всех трудностях, с которыми я столкнулась в связи с травмой плеча, но это не в моем характере, - приводит слова Шараповой официальный сайт WTA. - Но я была в игре, я выкладывалась на все сто. К сожалению, матч сложился не так, как бы мне хотелось. Прямо сейчас сложно сказать, что я двигаюсь в правильном направлении. Мне остается лишь верить в себя, потому что если ты все делаешь правильно, но не веришь в себя, это плохая формула.

В рейтинге WTA от 20 января Шарапова занимала 145-ю строчку. В новом списке Маша не войдет даже в топ-350. Теннисистки такого уровня не проходят даже в квалификацию на турниры WTA.

Поэтому на пресс-конференции не обошлось и от вопроса с намеком на завершение карьеры. Будет ли этот Australian Open последним для Шараповой? Строить планы на 12 месяцев вперед Мария не стала. Хотя не исключено, что имя будет продолжать работать на Мария, несмотря на плохие результаты.

Впрочем, не все считают, что Шараповой нужно завязывать с теннисом. Например, Матс Виландер - семикратный победитель турниров "Большого шлема" и эксперт телеканалов Eurosport. Виландер в комментарии для "РГ" предложил дать Марии еще немного времени.

- Я бы согласился с тем, что она стала немного медленнее, ей немного не хватает уверенности, а ее результаты не так стабильны, как раньше, - отметил Матс. - Однако мне хотелось бы вспомнить Винус Уильямс, когда она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии в возрасте 36 лет. Прошло несколько лет между тем моментом и ее предыдущим финалом на "Большом шлеме". Таким игрокам, как Мария Шарапова, нужно дать время. Она вернется, у нее остался запал. Я просто хочу сказать, что она настолько профессиональна, что он не стала бы выходить на корт, если бы не собиралась бороться за победу. Мое мнение - оставьте ее в покое. Ей тяжело, потому что, когда победитель прошлых лет плохо играет, люди начинают высказывать сомнения. А это сложно. Я действительно не думаю, что ей пора уходить.

Смотреть матчи Australian Open можно с 20 января по 2 февраля на каналах Eurosport и в сервисе Eurosport Player.