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21.01.2020 12:11
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Уникальные фрески городища Афрасиаб перевели в формат 3D

Текст: Николай Грищенко

Уникальные фрески дворца-музея Афрасиаб в Самарканде реконструировали в 3D-формате. Работы выполнили специалисты фонда Norteast Asian History Foundation из Южной Кореи.

На основании полученных данных удалось создать видеоролик, который рассказывает о семье правителя Вархумана, который правил в Самарканде в VII веке.

Фото: M. Podsiadlo / Archaeological Museum in Krakow
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Настенные изображения, считающиеся ценнейшим шедевром искусства, были открыты случайно в 1965 году при строительстве Ташкентской дороги. При помощи специальных устройств фрески были переведены в центральную комнату музея и после реставрации, с 1985 года, выставлены на обозрение.

На западной стене сохранилось изображение человека в белой одежде, на подоле которого написано о церемонии принятия послов царем Вархуманом.

Уцелели и картины торжественного шествия послов - три бородатых человека. Они вооружены мечами и кинжалами, их одежда украшена рисунками различных зверей. Один из них несет украшения, а другой шелковые ткани. Еще несколько людей ждут своей очереди на прием, в том числе одетые в черные колпаки китайские послы. Они несут фрукты и шелковые ткани. Идентифицированы длинноволосые тюрки, представители княжеств горных территорий. Дипломаты из Кореи опознаны по головному убору с перьями, который носили в королевство Когурё.

На других фресках показана гробница отца Вархумана, охота на барсов и сцены из зороастрийской мифологии.

Фото: Xinhua
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Справка "РГ"

Музей истории Афрасиаб посвящен истории Самарканда и его окрестностей и находится возле древнего городища, названного в честь мифического царя и героя Турана - Афрасиаб.

Экспозиция музея насчитывает более 22 тысяч уникальных экспонатов. Среди артефактов - остатки древних мечей и кинжалов, стрелы, монеты, керамику, рукописные книги, статуи и другие предметы быта.

Площадь города составляет 219 гектаров. Археологи обнаружили 11 культурных слоев, которые сложились в течении 2100 лет.

На городище Афрасиаб археологические раскопки вели знаменитые ученые как Василий Бартольд и Василий Вяткин.

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