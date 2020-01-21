Олимпийская чемпионка Рио-2016 Анна Вяхирева признана лучшим игроком мира в 2019 году по версии авторитетного международного специализированного информационного ресурса Handball Planet. В голосовании принимали участие представители специального жюри от СМИ из дюжины стран и болельщики.

Опрос журналистов и любителей гандбола проходил в несколько этапов. В решающий раунд вышли 32 спортсменки, разделенные по семи игровым амплуа и отдельно по качеству действий в защите. Правый полусредний сборной России и клуба Суперлиги "Ростов-Дон" Анна Вяхирева победила в общем комбинированном зачете. У нее 48 баллов, на втором месте с 38 очками коллега россиянки по амплуа норвежка Стине Бредал Офтедал, защищающая цвета венгерской команды "Дьер". Третьей стала одноклубница Вяхиревой, голландский левый полусредний Лоис Аббинг - 37 баллов.

Наша новоиспеченная королева "Планеты Гандбол" в 2019 году со сборной России выиграла "бронзу" чемпионата мира в Японии, в составе ростовского клуба сражалась в финале Лиги чемпионов, где наша команда в драматичной борьбе уступила "Дьеру" всего один мяч. На внутреннем уровне Анна собрала все титулы: чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Справедливости ради надо отметить, что титул лучшего игрока мира от Handball Planet - признание сугубо неофициальное. Куда более значимым является аналогичный по сути и смыслу ежегодный трофей от Международной федерации гандбола. Но здесь все пока в стадии подведения итогов.