Глава европейских социалистов призвал к диалогу с Россией

Председатель Партии европейских социалистов (ПЕС) Сергей Станишев в ходе ежегодного брифинга заявил, что при выработке ключевых геополитических решений ЕС необходимо вести диалог с Россией.

"Я всегда призывал социалистов и социалдемократов в Европарламенте, чтобы мы были ведущей политсилой в процессе восстановлении диалога (с РФ, - прим. "РГ"), - подчеркнул Станишев. - Ситуация абсурдна, я не хочу снова жить в условиях Холодной войны".

Лидер ПЕС также указал на важность поиска компромисса между Брюсселем и Москвой в спорных вопросах.

Кроме того, политик не упустил шанс раскритиковать действующее руководство своей родной страны. Он отметил, что нынешний курс правительства Болгарии обрекает государство на пребывание на "периферии Европы".