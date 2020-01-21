Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров из-за пенсионный реформы

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6 процента от общего числа пенсионеров - это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5 процентов - те, кто трудился на Севере, 2,5 процента - медики и педагоги.
"В последующие годы мы ждем увеличения числа "досрочников" - в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей", - продолжил он.
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