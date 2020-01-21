Глава Роскачества рассказал о вредных добавках в продукты питания

Содержание пестицидов в российских продуктах питания почти не нормируется, зато антибиотиков в мясе отечественной птицы меньше, чем в европейской, а гормонов нет совсем.

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал "РГ - Неделя" о слабых и сильных местах российского продовольствия.

Хитрости от производителя

Максим Александрович, недавно вы сообщили, что содержание пестицидов в российском продовольствии практически не нормируется. Значит ли это, что мы, по сути, едим "законно" напичканную ими сельхозпродукцию?

Максим Протасов: Остатки пестицидов, гербицидов и иных удобрений и средств защиты растений в готовой продукции, на взгляд медиков, недопустимы. В Евросоюзе требования к их содержанию все время ужесточаются. Они постоянно расширяют список нормированных пестицидов. Нормировать - значит установить некую норму, нулевую или предельно допустимую, по содержанию вещества в продовольствии. В Европе в настоящее время нормируется более трехсот пестицидов. В России - всего 13. 11 из них запрещены, то есть их остаток в продовольствии должен быть нулевым. По двум установлено предельно допустимое значение. При этом большая часть из этих 13 пестицидов уже не используется в сельхозпроизводстве. Сейчас производители временами хитрят - они знают, какие именно пестициды нормируются в РФ, поэтому их не используют. Зато широко используют остальные и вроде как действуют в рамках закона.

Куры в России растут быстро не за счет гормонов, а благодаря селекции. Фото: Gettyimages

Роскачество во время своих исследований проводит скрининги на содержание 130 видов пестицидов, это установлено нашими опережающими стандартами и международными методиками. И мы находили их и в продукции растениеводства, и в чае, после чего направили в Минсельхоз инициативу максимально расширить список нормируемых пестицидов.

Яркий пример - спецпроект по чаю, в ходе которого мы проверяли продукт на 148 пестицидов. В 40 случаях из 48 мы нашли следы пестицидов. К счастью, это крайне малые количества, которые вряд ли смогут навредить организму. Хотя лучшие производители поспешили уведомить нас о реализации программ по обеспечению нулевого остатка пестицидов в сырье, которое они закупают у своих поставщиков.

Еще одно зло - антибиотики…

Максим Протасов: Недавно наши коллеги из аналогичной Роскачеству организации в Испании сообщили, что в Евросоюзе при производстве мяса антибиотиков применяется больше, чем в медицине в общем объеме. Так что антибиотики - общемировая проблема. Остаточные следы антибиотиков мы выявляли и в курице, и в молочной продукции, хотя эти случаи и не носили массового характера. Кстати, многие производители молока после этого усилили входной контроль сырья.

В России с антибиотиками такая же беда, как с пестицидами, - нормируется их узкий спектр. Но зато по тем антибиотикам, которые у нас нормируются, требования жестче, чем в Евросоюзе. Когда мы анализировали категорию бройлеров мяса птицы, увидели, что российская птица в этом смысле чище, экологичнее европейской.

Недавно итальянская организация, аналогичная Роскачеству, провела исследование 42 самых продаваемых марок куриного мяса. В 42 из 42 были следы антибиотиков. У нас следы антибиотиков были найдены в 9 из 21 торговой марки. Это тоже большая цифра. Тем не менее мы выступаем за расширение и постоянную актуализацию списка нормируемых антибиотиков. А в своих исследованиях мы проверяем продукцию на содержание в ней более 30 видов этих лекарств - всей европейской линейки.

ГормОнизация организма

Установлены предельно допустимые нормы содержания антибиотиков. Это значит, что даже в "правильных" товарах они все равно содержатся, пусть даже в микродозах, а значит, накапливаются в наших организмах.

Максим Протасов: Совершенно верно. При составлении рейтингов продукции мы учитываем в том числе содержание антибиотиков. И максимальный балл получит производитель с их нулевым содержанием. При тестировании птицы нулевое содержание было в 11 из 21 торговой марки. Ниже предельно допустимых норм - 9, выше - в 1.

То есть еда без антибиотиков бывает?

Максим Протасов: Конечно. Это вопрос ветеринарной программы. По правилам, если вы лечите корову антибиотиками, то в период лечения и в течение недели после окончания молоко должно утилизироваться. Если речь о птице, то ей должны прекратить давать антибиотики за семь дней до забоя. И антибиотиков в мясе будет ноль. Достаточно соблюдать простые правила. Но не все производители делают это.

В России есть еще одна проблема - несуразности в регулировании. К примеру, у нас максимально допустимое количество антибиотиков тетрациклиновой группы в разных техрегламентах отличается в десятки раз. Для готовой продукции предусмотрены более мягкие требования, чем для сырого мяса. Почему-то на завод должно прийти сырье без антибиотиков, а в готовой продукции для потребителя они могут быть. Такие нормативы нужно синхронизировать.

А гормоны в мясе есть? Курица же не может вырасти в природе за три месяца до таких размеров?

Максим Протасов: Может. Две американские компании выводят такие виды курицы. Это вопрос селекции. Гормоны роста в России запрещены. И за этим контролирующие органы строго следят. А в США, к примеру, все разрешено - и гормоны, и ГМО, главное - экономическая эффективность.

Значит, у нашей продукции есть конкурентное преимущество на мировом рынке.

Максим Протасов: Президент Владимир Путин в своем Послании в прошлом году сказал, что Россия обязана продвигать свои "зеленые" бренды продукции. Возможно, у нас на товарном рынке пока не все идеально, но мы действительно гораздо более прилично выглядим, чем большинство стран в плане требований ко всем возможным добавкам, к индустриальному сельскому хозяйству. Та же Бразилия применяла в своем индустриальном сельском хозяйстве любые изобретения агроинженерии и науки. Сейчас они не знают, что делать с почвами. Они загрязнены и нуждаются в рекультивации. Аналогичная ситуация в Китае.

Честная органика

Россия взяла курс на производство органической сельхозпродукции. Расскажите об этом.

Максим Протасов: Органическая продукция - это продукция, произведенная без использования каких-либо инструментов индустриального промышленного земледелия. Не должно быть никаких средств защиты растений, неорганических удобрений, антибиотиков, гормонов и так далее. Это полностью натуральное сельское хозяйство.

Мировой объем рынка органической продукции составляет 90 миллиардов долларов. Например, в Дании около 40 процентов потребляемых продуктов питания и около 25 процентов в Германии - органическая продукция. Около пяти процентов земель в Германии заняты органическим сельским хозяйством. Германия импортирует органической продукции более чем на 2,5 миллиарда евро в год. И спрос в мире сейчас на органическую продукцию больше, чем объем ее производства.

Здесь очень важны две вещи. Создать инфраструктуру выращивания органической продукции у нас в стране. И второе - сделать все, чтобы наша органическая продукция была честно органической, создать инфраструктуру контроля, обучить производителей. Для этого в Роскачестве создан центр сертификации и компетенции в области органики. Сертифицироваться будет процесс ее производства на всех этапах. Плюс мы будем проводить еще и веерные исследования этой продукции.