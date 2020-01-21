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21.01.2020 20:45
Рубрика: Власть

Главой МЧС России остался Евгений Зиничев

Текст: Тимофей Борисов
Главой Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям России остался Евгений Зиничев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России
Фото: Пресс-служба МЧС России

Генерал-полковник Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Получил высшее образование и проходил в период с 1984 года по 1986 год срочную службу в армии.

В 1987 году он был принят в штат КГБ СССР, где поднялся с должности оперативника до главы регионального управления.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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В 1990-е годы Евгений Зиничев работал в центральном аппарате ФСБ России, а с 2006 года по 2015 год был в штате Федеральной службы охраны. Это период его службы прошел в тесном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2013 году Зиничев прошел курс переподготовки в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России. Это позволило ему занять должность начальника управления ФСБ России по Калининградской области.

Фото: government.ru
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Следующим карьерным достижением стало назначение 28 июля 2016 года на должность временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области. Через 70 дней Евгений Зиничев ушел в отставку с должности и.о. губернатора Калининградской области по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

6 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил Зиничева на должность заместителя директора ФСБ России. Ему было присвоено звание "генерал-лейтенант".

18 мая 2018 года назначен Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Ему было присвоено звание "генерал-полковник".

Евгений Зиничев женат, имеет сына, внука и двух внучек.

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