Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Из-за усиления ветра, прогнозируемых сильных осадков городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

- По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 м/сек, а ночью и утром 22 января - мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов, - сказал Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.