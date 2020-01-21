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21.01.2020 16:59
Рубрика: Экономика

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Текст: Ирина Огилько

Из-за усиления ветра, прогнозируемых сильных осадков городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 м/сек, а ночью и утром 22 января - мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов, - сказал Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы

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