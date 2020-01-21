Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Соперником 17-й ракетки мира в стартовом поединке турнира стал представитель Испании Марио Вилелья Мартинес.

Несмотря на серьезную разницу в рейтинге АТР, а испанец располагается в нем в конце второй сотни, соперник доставил Хачанову немало проблем.

Стартовый сет остался за испанцем - 6:4. Однако Хачанов сумел найти у соперника слабые места и прибавить в отдельных компонентах игры. Как результат - вторая партия осталась за россиянином, счет - 6:4.

Решающим стал третий сет, в котором соперники выявляли сильнейшего на тай-брейке. И тут россиянин действовал намного увереннее и выиграл - 7:4.

После этого испанец окончательно понял, что переиграть Хачанова не удастся (6:3). Россиянин вышел во второй круг, где встретится с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой и шведом Микаэлем Имером.