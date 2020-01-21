Хаски Джубили: обладательницу "удивленных" глаз удочерили

Вечно удивленная хаски наконец-то обрела дом. Предыдущий хозяин посчитал, что собаку никто не купит из-за раскосых глаз, поэтому решил сдать ее в приют Husky House в Нью-Джерси.

Волонтеры опубликовали пост про Джубили в Фейсбуке, а уже через несколько дней около 150 человек захотели забрать необычное создание к себе. Собака влюбила в себя пользователей Интернета по всему миру.

Вдохновленные фанаты выставляют фотографии своих рисунков в соцсетях в знак поддержки "Команды Джубили" - организации, которая занимается благотворительностью и поддерживает приют.

19 января работники приюта сообщили, что собака нашла семью. Теперь Джубили окружена вниманием и заботой, вместе с ней в семье живут еще две собаки породы хаски. Хозяева завели страницу Джубили в Фейсбуке, чтобы фанаты могли продолжать наблюдать за ее жизнью.