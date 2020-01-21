Якушев назначен министром строительства и ЖКХ

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Якушева министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Владимир Якушев занимал эту должность с 2018 года.