Владимир Путин 20 января внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова. При этом глава государства предложил Совфеду освободить Юрия Чайку от должности Генпрокурора в связи с переходом на другую работу.

Игорь Краснов начинал свою карьеру с органов прокуратуры в 1997 году, где прослужил 9 лет до перехода в СК. Фото: Следственный комитет РФ

Выступая во вторник перед членами профильных комитетов, Игорь Краснов ответил на все волновавшие сенаторов вопросы и обозначил приоритеты работы в прокуратуре в случае своего назначения.

Больше всего сенаторов, конечно, интересовало, насколько следователь Краснов компетентен в вопросах работы надзорного ведомства. Например, ему задали вопрос о том, не намерен ли он подбирать на должности прокуроров регионов людей с опытом работы в следствии, так как с прокурорами, которые не работали в следствии, возникают сложные взаимоотношения. На это Игорь Краснов ответил, что в настоящее время в прокуратуре работают люди, которые знают закон, понимают закон и знают, что такое законность. По его словам, нельзя огульно говорить о непрофессионализме прокуроров. Между тем он напомнил, что раньше были требования закона, согласно которым прокуроров или зампрокуроров районов не назначали без стажа следственной работы.

Кстати, сам следователь Краснов тоже начинал свою службу именно с органов прокуратуры в 1997 году. А с 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ.

Сенатор Людмила Нарусова поинтересовалась у кандидата на должность главы надзорного ведомства, считает ли он необходимым вводить больший контроль за следствием со стороны прокуратуры, а также как он оценивает ничтожно малое - всего один процент - количество оправдательных приговоров.

"Мне кажется, что в настоящее время инструментов Генеральной прокуратуры достаточно в части исполнения функций надзора", - ответил на это Краснов.

Он напомнил, что прокурор на стадии следствия надзирает за расследованием уголовного дела, имеет право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, если следователь представляет ходатайство. Что касается низкого процента оправдательных приговоров, то, по его словам, эта статистика соответствует реальной жизни и как раз может говорить о том, что следствие эффективно расследует уголовные дела, а прокурор, соответственно, осуществляет функцию надзора. Хотя он признался, что, конечно, бывают и ошибки, но и следователи, и прокуроры стараются их исправлять.

По его мнению, прокурорский надзор необходим при вынесении незаконных решений об отказе в возбуждении уголовных дел. При этом основная проблема, по словам Краснова, приходится на районные отделы СК и полиции.

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова попросила Краснова в случае его назначения на пост Генпрокурора РФ обратить внимание на соблюдение законности в местах лишения свободы и сроков содержания под стражей.

В ответ на это Игорь Краснов заявил, что быстрое расследование уголовных дел позволяет эффективнее защищать права и потерпевших, и обвиняемых. Он отметил, что сроки содержания под стражей - это большая проблема и прокуроры и следователи это понимают. Кроме того, в ходе расследования восстанавливаются права потерпевших, которые также имеют доступ к правосудию.

"Поэтому чем быстрее мы будем направлять уголовные дела в суд, тем эффективнее будет наша работа по защите прав и свобод граждан", - подытожил Краснов.

И, наконец, отвечая на вопрос об эффективности системы разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, Игорь Краснов заявил, что реформа по разведению следствия и прокуратуры показала свою эффективность.

Если бы кто-то 13 лет назад рассказал следователю центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ Игорю Краснову, что, уходя в другое ведомство, он обязательно вернется назад, но уже Генеральным прокурором России, он бы в это, скорее всего, не поверил. Девять лет работы в органах прокуратуры - не очень большой срок. В Следственном комитете он проработал дольше.

Коллеги по Следственному комитету про Игоря Краснова говорят так - "он правильный следователь". Утверждают, что начальник он очень серьезный, а как организатор даже жесткий. Но за своих подчиненных следователей, если надо, встанет горой. Краснов также известен тем, что расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.

Тем временем

Новая задача

21 января вечером Владимир Путин во время встречи с Юрием Чайкой и Игорем Красновым предложил Чайке занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам президента, знания и опыт работы Юрия Чайки помогут ему в СКФО, где по-прежнему много проблем в социальной сфере, а также актуальны вопросы борьбы с терроризмом. "Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас", - подытожил президент.