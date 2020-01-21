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21.01.2020 18:18
Рубрика: Культура

Ирина Старшенбаум снимется в сериале о роли женщины в обществе

Текст: Сусанна Альперина
Продюсерская компания "Метрафильмс" объявила о том, что начала заниматься разработкой и производством авторских сериалов. "Компания нацелена на сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и телеканалами, заинтересованными в авторском контенте, - говорится в официальном релизе, - Имея большой опыт международного сотрудничества в кинопроизводстве, "Метрафильмс" продолжит работу с партнерами из других стран для создания совместной сериальной продукции. Это в том числе поможет уже на этапе разработки сериалов иметь потенциал для их дистрибуции сразу на нескольких иностранных рынках".
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Сейчас в портфель компании входит шесть сериальных проектов на разных стадиях производства, а также ведутся переговоры о создании документальных сериалов. Среди авторов - Михаил и Лили Идовы ("Юморист", "Лето", "Оптимисты", "Лондонград"), Кирилл Соколов ("Папа сдохни"), Михаил Бородин (короткометражка "Я нормальный" участвовала в программе Каннского кинофестиваля в 2018 году), Алексей Агранович и другие. На данный момент компания работает с режиссерами и сценаристами, с которыми уже есть творческие отношения по другим проектам внутри группы компаний, и также начинает привлекать новых авторов.

Создатели фильмов и сериалов встретятся на Content Summit Russia

Так, в партнерстве с онлайн-сервисом "more.tv" уже идет работа над шестисерийной романтической драмеди "Джетлаг". Это будет откровенный, бескомпромиссный и смешной взгляд на современные отношения, креативный класс и роль женщины в российском обществе. Одну из главных ролей исполнит актриса Ирина Старшенбаум. В ближайшие месяцы начнутся съемки, и тогда уже будут объявлены авторы сериала.

Компания развивает несколько проектов в копродукции с партнерами из других стран. В частности, это международный сериал "Пешки" Михаила и Лили Идовых, который создается на английском, русском и немецких языках. На данном этапе одним из партнеров выступает латвийская компания Tasse Film, и ведутся переговоры с одним из российских онлайн-кинотеатров. "РГ" писала о том, что будущий сериал "Пешки" отобран к участию в Co-Pro Series - питчинге сериальной копродукции в рамках Берлинале-2020. "Пешки" стал первым проектом из России за шестилетнюю историю проведения этого события в индустрии. Питчинг пройдет 25 и 26 февраля во время европейского кинорынка в Берлине (EFM).

Восьмисерийный комедийный триллер "Пешки" рассказывает историю о том, как робкий советский шахматист-вундеркинд, амбициозный сотрудник КГБ и одна из лучших юных шахматисток Германии оказываются втянутыми в шпионскую миссию в разгар холодной войны и параллельно образуют любовный треугольник.

Фото: Kinopoisk.ru
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"Авторскими в данном контексте являются сериалы, за которыми стоит имя и личность автора. Сейчас в индустрии есть запрос на новый формат проектов, которые отличаются от телевизионного сериального продукта в традиционном понимании. Поэтому так важна авторская составляющая - особый взгляд автора, работа с нестандартными темами, по-настоящему волнующими создателя, и его уникальный почерк. Это формирует ДНК проекта и отличает один сериал от другого. У "Метрафильмс" в этом смысле есть довольно большой опыт на всех смежных с сериалами территориях: создание известных кинопроектов, популярных анимационных сериалов, производство брендированного контента и рекламы. За каждой работой стоит сильная творческая команда авторов, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет," - комментирует основатель и генеральный продюсер группы компаний Артем Васильев.

Справка "РГ"

Группа компаний "Метрафильмс" объединяет "Студию Метрафильмс", которая занимается созданием анимационных проектов, а также продюсерскую компанию "Метрафильмс", которая производит кино, сериалы, а также брендированный контент.

Компания существует с 1993 года. Основатель и генеральный продюсер - Артем Васильев. В июле 2019 года "Национальная Медиа Группа" (НМГ) приобрела 25% в "Студии Метрафильмс".

Избранное портфолио проектов группы компаний включает в себя анимационные сериалы "Три кота" и "Лекс и Плу. Космические таксисты", более 10 полнометражных фильмов, в числе которых "Довлатов" Алексея Германа-мл., "Война Анны" Алексея Федорченко, "Юморист" Михаила Идова.

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