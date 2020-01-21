ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обеспокоена враждебностью и насилием, жертвами которых становятся журналисты во всем мире, а также тем, что почти 90% таких преступлений остаются безнаказанными. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении.

Организация отмечает, что в 2019 году количество убийств журналистов сократилось почти вдвое и находится на самом низком уровне за последние 10 лет: 56 случаев по сравнению с 99 в 2018 году, пишет ТАСС. Всего же, в период с 2010 по 2019 годы ЮНЕСКО зафиксировала 894 убийства. Наиболее высокий показатель в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Азиатско-Тихоокеанского региона и арабских государствах.

При этом эксперты отмечают, что в 2019 году большинство журналистов (61%) погибли в странах, не затронутых вооруженными конфликтами. ЮНЕСКО делает вывод, что журналисты подвергаются экстремальным рискам не только в горячих точках, но и расследуя деятельность политиков, коррупцию и правонарушения в своих родных городах. Организация подчеркивает, что угрозы против журналистов направлены на то, чтобы заставить молчать авторов критических высказываний и ограничить доступ граждан к информации.