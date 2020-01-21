В один из столичных офисов недавно пришли с обыском. У работников были изъяты личные мобильные телефоны и затребованы пароли к ним.

Даже если вас задержали, забрать ваш личный мобильный телефон можно только по решению суда. Фото: Photoxpress

Ситуация распространенная. На сегодня изъятие мобильных телефонов в ходе обследований, осмотров, обысков - одна из основных проблем соблюдения прав граждан, не имеющая четкого правового регулирования. В период формирования действующего законодательства (например - Конституция РФ от 1993 года) телефоны были исключительно средствами связи. Сегодня они превратились в носители колоссального количества информации.

Из одного изъятого телефона можно получить больше сведений, чем в результате нескольких оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий. Для проведения, например, обыс­ка в жилище или контроля и записи переговоров необходимо разрешение суда, что обеспечивает процессуальный контроль.

А в случае с телефонами сотрудники органов стараются убедить нас в законности требований о добровольной выдаче личных мобильных телефонов и паролей к ним. Но должны ли граждане делать что-либо в ущерб своим интересам?

В мобильном телефоне может быть порядка пяти видов информации, относящейся к категории ограниченной доступности.

Например, информация, содержащая нотариальную тайну (статьи 16, 28 Основ законодательства РФ о нотариате), аудиторскую тайну (статья 9 Закона "Об аудиторской деятельности"), врачебную тайну (статьи 13, 92 Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"), и другая.

У любого человека в мобильном устройстве могут быть персональные данные, защита которых предусмотрена Законом "О персональных данных".

Пользуясь на телефоне различными приложениями (например, Госуслуги, Сбербанк и другие), мы имеем доступ к информации, содержащей сведения о получателе социальных услуг (статья 6 Закона "Об основах социального обслуживания граждан в РФ"), банковской тайне (ч. 2 статьи 857 ГК РФ, статья 26 Закона "О банках и банковской деятельности") и так далее.

У любого предпринимателя в телефоне могут содержаться коммерческая тайна (Закон "О коммерческой тайне"), секреты производства (ноу-хау) (ч. 4 ст. 1465 ГК РФ).

Нельзя забывать и о самой тайне связи, предусмотренной непосредственно ст. 23 Конституции. В целом сведений, относящихся к категории ограниченной доступности и охраняемых законом, - более 70 видов.

Очевидно, что в регулировании этого вопроса имеется существенный законодательный пробел, допускающий ущемление прав граждан.

Сегодня мобильные телефоны даже не относят к электронным носителям информации, для изъятия которых была введена статья 164.1. УПК РФ (Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий). Конкретного указания на мобильные средства связи нет.

Обыск в организации не дает права проведения личных обыс­ков у работников. Если мобильный телефон является именно личным, то это относится к личным вещам и не имеет отношения к мероприятиям, проводимым в офисе юридического лица. Чем же можно аргументировать и отстоять отказ выполнять требования о выдаче личных мобильных и паролей к ним?

Прежде всего ст. 23 Конституции гласит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение возможно только по решению суда. Уже на основании этой статьи Конституции изъятие мобильного телефона допустимо исключительно по решению суда.

Подтверждением является и ст. 186 УПК РФ, в соответствии с которой также требуется судебное решение. В ней сказано: "При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения".

И здесь решение суда предусмотрено обязательным условием.

Прямого указания на возможность изъятия личных мобильных телефонов граждан в действующем законодательстве нет. Расширенное толкование и отнесение рассматриваемых средств связи к так называемым "вещам" является злоупотреблением и фактически понуждением к их выдаче.

Доверяя информацию своим мобильным телефонам, мы прежде всего предполагаем, что она защищена именно законом.

Заплатят за ипотеку

Госдума во втором чтении вчера приняла законопроект, который обеспечит привлечение обоих родителей к обеспечению жильем несовершеннолетних детей.

Сейчас по Семейному кодексу каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в случае отсутствия соглашения и наличия особых обстоятельств. В перечень особых обстоятельств входят: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними. Если поправки будут приняты, то в список особых обстоятельств будет добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит привлекать обоих родителей после развода к расходам по обеспечению ребенка жильем.

"Полностью поддерживаем этот законопроект, так как он реально может помочь семьям улучшить качество жизни, - заявил "РГ" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. - Главная его задача - формирование ответственного отношения каждого из родителей к судьбе своего ребенка. Сейчас ведь как зачастую происходит: развелись, разъехались и, как говорится, забыли друг о друге. Так быть не должно".

С этим не поспоришь, но как заставить механизм работать? К тому же если у родителя нет средств на покупку или аренду квартиры для ребенка, нельзя же насильно отнимать у него последние деньги. Механизм исполнения законопроекта должен разработать минюст, полагает Рязанский. "Вопрос, связанный с обеспечением ребенка жильем, родители могут решить путем заключения соглашения, а если такое соглашение не достигнуто, то в судебном порядке, - считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. - Для того чтобы установить, каким образом родитель, проживающий отдельно от ребенка, после развода будет привлечен к несению дополнительных расходов на жилье, суд может принять к сведению материальное и семейное положение каждого из родителей и определить порядок несения дополнительных расходов. В случае, когда у родителя, с которым остался ребенок после развода, возникла необходимость в дополнительных расходах для обеспечения жильем ребенка, суды смогут, кроме тех алиментов, которые были уже назначены, обязать выплачивать дополнительные алименты, предназначенные для оплаты аренды жилья для ребенка или частичного погашения ипотечных платежей".

Ольга Игнатова