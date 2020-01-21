Из аптек изымают некачественное лекарство против боли и спазмов

Росздравнадзор официально сообщил о решении отозвать из обращения "Дротаверин, раствор для инъекций" - популярный недорогой препарат, который применяют для снятия спазмов и боли. Дротаверин - название действующего вещества всем известной "Но-шпы".

Речь пока идет об изъятии ампул двух серий препарата - 230618 и 380618, произведенных на Армавирской биофабрике.

Причина, как сообщили в надзорном ведомстве, - выявленное несоответствие качества партий препарата по показателю "пирогенность". Проще говоря, инъекция некачественным лекарством может привести к лихорадочной реакции.

Письмо Росздравнадзора об изъятии лекарства из аптек и медицинских учреждений направлено в регионы и все территориальные органы Росздравнадзора - они должны обеспечить контроль за исполнением решения.