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21.01.2020 12:07
Рубрика: Экономика

Из аптек изымают некачественное лекарство против боли и спазмов

Текст: Ирина Невинная
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Росздравнадзор официально сообщил о решении отозвать из обращения "Дротаверин, раствор для инъекций" - популярный недорогой препарат, который применяют для снятия спазмов и боли. Дротаверин - название действующего вещества всем известной "Но-шпы".

Фото: iStock
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Речь пока идет об изъятии ампул двух серий препарата - 230618 и 380618, произведенных на Армавирской биофабрике.

Причина, как сообщили в надзорном ведомстве, - выявленное несоответствие качества партий препарата по показателю "пирогенность". Проще говоря, инъекция некачественным лекарством может привести к лихорадочной реакции.

Письмо Росздравнадзора об изъятии лекарства из аптек и медицинских учреждений направлено в регионы и все территориальные органы Росздравнадзора - они должны обеспечить контроль за исполнением решения.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Росздравнадзор

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