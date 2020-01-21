К февралю евро получит очередной удар: рубль пойдет вверх

Первые две рабочие недели января 2020 года прошли для российского рубля в прямом смысле в праздничном настроении. Рубль укрепился к доллару с начала января на 0,33%, а по отношению к евро подорожал даже на 1,05%.

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", описала состояние российской валюты на данный момент и дала прогноз по курсам к началу февраля.

В настоящее время курс доллара к рублю находится на уровнях конца апреля 2018 года, а курс евро к рублю - на уровнях начала января 2018 года, как будто бы и не было новых, "трамповских" санкций. А вот цены на нефть пока не слишком сильно повлияли на рубль. Так как нефть сорта Brent с начала года упала в цене на 2,4 процента.

Уже в ближайший четверг, 23 января, мы узнаем, какое решение по процентной ставке принял Европейский центральный банк. Скорее всего, решение окажется легко предсказуемым: процентная ставка в еврозоне останется нулевой, а ставка по депозитам - отрицательной (минус 0,5 процента).

Так что итоговое решение ЕЦБ может не оказать значительного воздействия на евро, соответственно, рубль, если за эти дни у него не появится неожиданных негативных сигналов, может продолжить укрепление по отношению к евро.

А уже на следующей неделе, точнее в среду, 29 января, американская ФРС объявит свое первое в 2020 году решение по процентной ставке. Полагаем, что и здесь обойдется без неожиданностей. Процентная ставка останется без изменений в диапазоне 1,5-1,75 процента. Это может вызвать краткосрочный рост курса доллара к евро и рублю, но существенного негатива для российской нацвалюты в связи с этим событием мы не ожидаем.

31 января должно состояться важное не только для Европы, но и для всего мира событие - долгожданный Brexit. Похоже, что на этот раз все ветви власти Соединенного Королевства, включая королеву Елизавету II, пришли к согласию, что Brexit is Brexit, и что выход Великобритании из ЕС неизбежен.

Переходный период после формального выхода Великобритании из Евросоюза может быть длинным и сложным, а значит, евро будет по-прежнему лихорадить. Не лучшие времена наступят и для британского фунта стерлингов. Однако у российского рубля будет еще один шанс укрепиться по отношению к евро.

До конца января ожидаем по курсу доллара 60-62,5 рубля, по курсу евро - 67-69 рублей.