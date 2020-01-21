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21.01.2020 19:14
Рубрика: В мире

Как в Британии отметят выход из Евросоюза

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Британский премьер Борис Джонсон и другие "брекзитеры" придумывают способы, как отпраздновать свою победу в ночь выхода Британии из Евросоюза 31 января. Например, союз сторонников "брекзита" Leave.eu призвал храмы по всей стране бить в колокола, как это было в день окончания Второй мировой войны на европейском континенте. Глава "Партии брекзита" Найджел Фараж мечтает о том, чтобы знаменательная ночь с 31 января на 1 февраля вошла в историю и стала праздником наподобие "Ночи костров" или "Ночи Гая Фокса".

Речь идет о ночи провала Порохового заговора в 1605 году, которая и по сей день празднуется 5 ноября многочисленными фейерверками и петардами и считается самой шумной ночью года. А пока что Фараж планирует проведение на парламентской площади массовой вечеринки, которая, по данным издания Evening Standard, обойдется в 100 тысяч британских фунтов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Премьер Борис Джонсон в своих мечтах уже видел, как в момент выхода из ЕС, который наступит точно в 23.00 (когда в Брюсселе пробьет полночь. - Ред.), главный символ Британии - часы Биг-Бен - запустит обратный отсчет минут. Проблема в том, что на время проведения реставрационных работ с 2017 по 2021 год Биг-Бен лишен возможности звонить: с колокола сняли язык. Специалисты подсчитали: для того чтобы установить его обратно, потребуется около 500 тысяч фунтов стерлингов. Поэтому Джонсон решил организовать 31 января световое шоу с подсветкой правительственных зданий и голограммой часов, отсчитывающих на Даунинг-стрит последние мгновения членства Британии в ЕС.

В Евросоюзе не планируют никаких особых церемоний прощания с одним из старейших членов организации. Представители "Партии брекзита" хотели было провести ночью 31 января торжественный спуск британского флага, который пока еще развевается вместе с флагами остальных стран-членов перед зданием Европарламента. Но, по данным The Guardian, сотрудники парламента решили снять британский флаг без всяких церемоний. Его поместят в "Дом истории", созданный в Брюсселе на средства Евросоюза музей истории европейского континента от древних греков до референдума о "брекзите". Правда, 29 января, после того как Европарламент проголосует за "постразводное" соглашение с Британией, председатель палаты Дэвид Сассоли проведет "неброскую церемонию" прощания с британскими евродепутатами. На нее уже приглашены все 73 народных избранника из Соединенного Королевства. В Европарламенте подчеркнули, что цель этой встречи - поблагодарить британцев за их работу, но, как ожидается, они не получат традиционную медаль, которую вручают членам Европарламента в конце срока их службы.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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