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21.01.2020 23:20
Рубрика: Власть

"Это серьезные изменения"

Какие поправки в Конституцию предложил президент
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Неделя № 12(8066)
Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Конституцию России. Президент предложил закрепить социальные гарантии в Основном Законе и донастроить политическую систему с повышением роли парламента. Ранее с этими инициативами президент выступил в Послании Федеральному Собранию. "Это серьезные изменения в политической системе", - заявил он. Рассказываем, в чем их суть.
Поправки в Основной Закон обсудят в парламенте, а затем вынесут на общероссийское голосование. Фото: AP Поправки в Основной Закон обсудят в парламенте, а затем вынесут на общероссийское голосование. Фото: AP
Поправки в Основной Закон обсудят в парламенте, а затем вынесут на общероссийское голосование. Фото: AP
Фото: Сергей Куксин
Госдума может начать рассматривать поправки в Конституцию 23 января

Гарантируется минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже прожиточного минимума и индексация социальных пособий.

На уровне Основного Закона закрепляется обязанность государства регулярно проводить индексацию пенсий. Прописывается, что система пенсионного обеспечения граждан России формируется "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений".

Закрепляется приоритет российского права над международным. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению.

Закрепляется статус Госсовета. Его формирует президент в целях обеспечения согласованного функционирования органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Государство обязуется регулярно индексировать пенсии

Расширяются полномочия Госдумы. Вместо "дачи согласия" президенту на назначение председателя правительства депутаты будут утверждать его кандидатуру. А по представлению премьера - и вице-премьеров с министрами (за исключением глав силовых ведомств). При этом за президентом остается право утверждать структуру федеральных органов исполнительной власти, вносить в нее изменения, а также освобождать премьер-министра от должности.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
В Госдуме подтвердили возможность правки конституционного проекта президента

Регламентируется, что президент назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности глав МВД, минобороны, МИД, минюста, МЧС. Статья 102 дополняется положением о том, что после консультаций с Совфедом президент назначает прокуроров регионов.

Расширяются полномочия Совета Федерации. Верхняя палата сможет по представлению президента отстранять от должности судей Верховного и Конституционного судов "в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных законом случаях".

Возрастает роль Конституционного суда. По запросу президента он сможет проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом, еще до подписания их главой государства. Регламентируется и численность КС - он состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

На конституционном уровне закрепляются обязательные требования к претендентам на должности, которые критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Губернаторы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и судьи не могут иметь двойного гражданства или вида на жительство за рубежом.

Фото: istock
В Кремле объяснили скорость работы над поправками в Конституцию

Ужесточаются требования к кандидатам на пост президента России. Срок непрерывного проживания на территории страны увеличивается до 25 лет с нынешних 10, кроме того, претенденту на высший пост запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом в момент выдвижения или когда-либо в прошлом.

Уточняется срок президентских полномочий. Из соответствующей статьи Конституции исчезнет слово "подряд". Новая формулировка - "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков".

Закрепляется, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения.

Предусматривается, что этот пакет поправок в Конституцию выносится на общероссийское голосование.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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