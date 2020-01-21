Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан игроком недели в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. По итогам матчей прошлой недели специальное жюри назвало российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина первой звездой североамериканской лиги.

На прошлой неделе Овечкин забросил восемь шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Фото: REUTERS

Капитан столичного клуба провел три матча, в которых сделал два хет-трика подряд и всего забросил восемь шайб. После ударной голевой серии на счету Овечкина стало 692 шайбы в НХЛ.

По этому показателю он обошел легендарного Марио Лемье и догнал Стива Айзермана, который в списке лучших снайперов лиги занимает девятое место.

Лидером списка лучших снайперов регулярки НХЛ всех времен является Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Интересно, что сам Александр не исключает, что может замахнуться на рекорд Великого:

- В первой десятке снайперов находятся выдающиеся игроки, которые многое сделали для хоккея. Быть в их числе - это особенное, историческое достижение. Думаю ли я о том, чтобы стать лучшим? Знаете, у меня есть еще полтора года по нынешнему контракту с клубом. Поживем - увидим, но я всегда ставлю перед собой максимальные задачи.

Второй звездой недели стал вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс, который помог "Блю Джэкетс" одержать три победы, пропуская в среднем 0,67 шайбы за игру.

На третьем месте - нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз, в четырех матчах набравший девять.

Интересно, что помимо игры в хоккей Овечкин продолжает радовать подписчиков своего Instagram необычными фотографиями.

Накануне Саша опробовал в Instagram маску-тест со случайным результатом, которая определила, кем он является в мире мультиков Диснея.

Александр Овечкин не исключил, что может замахнуться на бомбардирский рекорд легендарного Уэйна Гретцки

Овечкин был изрядно удивлен, когда ему достался персонаж веселого, но неуклюжего снеговика Олафа из мультика "Холодное сердце".

В эти же дни за океаном были опубликованы результаты анонимного опроса хоккеистов НХЛ, который провело издание The Athletic.

Игроки сами определили пятерку лучших в Лиге. На удивление, россиян во главе с Овечкиным в списке не оказалось.

Первое место занял Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", предпочтение которому отдали 53% респондентов. На втором месте расположился Натан МакКиннон ("Колорадо", 17%), на третьем - Сидни Кросби ("Питтсбург", 15%). Сообщается, что в опросе приняли участие 392 хоккеиста из всех команд НХЛ.

Зато Овечкин был вне конкуренции, когда его коллег спросили - с кем из игроков не вашей команды вы бы хотели выпить пива? Александр набрал 14 процентов голосов, опередив на два процента форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби.

Также стоит отметить, что в преддверии определения лучших команд десятилетия в НХЛ, которое состоится 24 января этого года, лига выбирает лучшие моменты, события, тренеров и команды прошедшей декады.

Главным событием десятилетия стал матч "Зимней классики" между "Торонто Мэйпл Лифс" и "Детройт Ред Уингз", который прошел на стадионе Мичиган в Анн-Арборе 1 января 2014 года.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, тогда был продан 105 491 билет, однако рекорд не был зарегистрирован Книгой рекордов Гиннесса, так как не удалось установить точное количество пришедших на матч зрителей.

Тем временем

Своих героев отметили и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По итогам прошлой недели лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг из петербургского СКА, одержавший победы в двух матчах недели и пропустивший лишь одну шайбу.

Вячеслав Войнов из омского "Авангарда" стал лучшим защитником недели.

Лучшим нападающим стал Владимир Ткачев из СКА, вместе с командой одержавший победы в двух матчах недели и набравший в них пять (3+2) очков.

Что касается номинации лучшего новичка, то здесь не было равных голкиперу череповецкой "Северстали" Дмитрию Шугаеву. В двух матчах 21-летний вратарь пропустил две шайбы и одержал одну победу.