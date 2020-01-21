Китайский новогодний гала-концерт: какие ждут сюрпризы

Китайские продюсеры приоткрыли завесу над содержанием одного из самых просматриваемых в мире гала-концертов - ежегодного телевизионного шоу, посвященного Новому году по китайскому лунному календарю. На этот раз концерт пройдет в ночь с 24 на 25 января и порадует аудиторию не только содержанием, но и новейшими техническими решениями. Грандиозное представление будет проводиться одновременно на трех площадках. Главная традиционно расположена в Пекине, на студиях центрального телевидения Китая. Еще одна будет вести эфир из города Чжэнчжоу провинции Хэнань: главной темой выступлений на этой сцене будут богатая и разнообразная культура Поднебесной. Третья точка вещания расположится в регионе Большого залива, который объединяет провинцию Гуандун со Специальными административными районами КНР Гонконг и Макао.

14 января в Пекине состоялась церемония анонса инновационного использования новых технологий 5G+8K/4K/VR в ходе новогоднего гала-концерта, посвященного традиционному китайскому Новому году по лунному календарю. Фото: Сунь Нань

Центральной темой концерта в Большом заливе станет устремленность Китая в будущее, национальный потенциал развития и единство китайской нации. Выступление обещает быть по-китайски масштабным и красочным. На сцену выйдут мастера китайской акробатики и боевых искусств, невиданные доселе трюки покажут фокусники. Традиционно много будет выступлений памфлетистов и коротких сценических зарисовок, в которых артисты по-доброму посмеются над проблемами современного общества, а главное - напомнят о вечных семейных и общечеловеческих ценностях. Однако самыми ожидаемыми новинками гала-концерта станут уникальные технические решения его трансляции. Наблюдатели выделяют четыре интересных технических аспекта предстоящего концерта.

- Интерактивность.

Центральное телевидение Китая совместно с сервисом коротких видео "Куайшоу" прямо во время выступлений запустят интерактивную акцию "Миллиард красных конвертов", в ходе которой каждый желающий прямо с экрана сможет поздравить всю нацию с наступающим Новым годом.

- Эффект присутствия.

На этот раз при трансляции концерта будет использована виртуальная система продюсирования. Благодаря этой новинке через клиентское приложение Центрального телевидения можно будет посмотреть панорамную трансляцию новогоднего гала-концерта с обзором в 360 градусов.

Центральной темой концерта в Большом заливе станет устремленность Китая в будущее и единство китайской нации

- Высокое разрешение.

Нынешний новогодний концерт можно будет посмотреть в разрешении 4К и даже 8К. Последнее - в 16 раз больше, чем у формата Full HD. Эксперты говорят, что контрастность и высокое разрешение 8К позволяют зрителю увидеть трехмерную картинку на экране телевизора даже без использования специальных очков.

- Трансляция через связь пятого поколения.

Картинку высокого разрешения в режиме реального времени позволяет передавать связь пятого поколения 5G, при помощи которой будет вестись трансляция гала-концерта. В последнее время стремительное развитие 5G в Китае для многих стало символом бурного национального экономического роста. Действительно, это новейшее поколение связи в Поднебесной развивается семимильными шагами. Так, по прогнозу корпорации ZTE, число абонентов связи пятого поколения 5G в КНР достигнет миллиарда через 3-5 лет.

Константин Щепин Проект "Россия-Китай: события и комментарии"