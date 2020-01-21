В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима

Британские археологи при проведении раскопок на территории южной Англии в графстве Сомерсет обнаружили захоронения 50 человек, которые были рабами и трудились на римской вилле.

Как рассказывает Live Science, 50 порабощенных людей были похоронены чуть менее 2000 лет назад. Захоронения датируются римским периодом. Они были созданы в период примерно с 43 по 410 годы нашей эры.

Ученые считают, что это были рабы, работавшие на римской вилле, на территории которой и проводятся раскопки. Отмечается, что на юге Англии римские захоронения встречаются крайне редко, а кладбища рабов до сих пор и вовсе не встречались.

Многие из умерших были похоронены вместе с погребальными предметами. В частности, в захоронениях встречаются керамика и броши. Кроме того, в могилах было найдено достаточно большое количество металлических гвоздей. Вероятно, эти люди были погребены в сапогах, подбитых гвоздями.

"В данном случае мы абсолютно уверены, что все захоронения принадлежат людям, работавшим на римской вилле, - отметил куратор исследовательского проекта Стив Мембери, старший сотрудник археологического фонда Heritage Trust. - И мы считаем, что этим людям никто и ничего не платил за их труд. Технически они были рабами и выполняли функции домашних слуг и сельскохозяйственных работников".

Вероятно, все эти люди были представителями местных общин, покоренных римлянами. Причем некоторые из них обладали высоким социальным статусом в своем кругу. Например, в одной из могил были найдены останки женщины, похороненной в каменном гробу, причем голова ее покоилась на подушке. Это говорит о том, что в своей общине она была важной персоной.

На высокий статус указывают и те самые гвозди, которыми были подбиты кожаные сапоги. Далеко не каждый в тот период времени мог позволить себе такую обувь. Кроме того, в одном захоронении был обнаружен котел для приготовления пищи.

"Захоронения указывают на то, что коренные жители Британии постепенно перенимали у римлян их погребальные практики, но при этом частично сохраняли и собственные традиции ритуальных подношений, - считает Мембери. - Для подтверждения этой теории потребуется проведение анализа ДНК".

Добавим, что ранее археологи обнаружили в этом районе следы круглых домов железного века и римские постройки, которые были частью виллы. Однако сама вилла все еще не найдена.