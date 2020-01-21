КНДР озвучила последний ультиматум Сеулу по Кымгансану

В конце декабря прошлого года Северная Корея передала южнокорейской стороне требование до февраля 2020 года завершить снос объектов туристического комплекса в горах Кымгансан, которые ранее были построены южанами в рамках проекта межкорейского сотрудничества. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо".

Как отмечает издание, исходя из особенностей подачи уведомления и общей ситуации, это было воспринято Сеулом как последний ультиматум со стороны Пхеньяна, в случае невыполнения которого КНДР сама ликвидирует объекты. Если данное сообщение правдиво, то с учетом уже второй половины января у южан осталось совсем мало времени, чтобы выполнить требования Пхеньяна.

Напомним, что проект межкорейского сотрудничества в горах КНДР Кымгасан ("Алмазные горы") реализовывался по инициативе южнокорейского концерна Hyundai с 1998 года. Осуществлением занималась компания, которая построила в КНДР объекты туристической инфраструктуры, включая гостиницы, магазины, концертные площадки и прочие строения. Заезд южнокорейских туристов в КНДР осуществлялся сначала по морю на круизном лайнере, а затем уже по суше через демилитаризованную зону. Постепенно поток туристов достиг значительных масштабов, но все внезапно прекратилось в 2008 году, когда пограничница КНДР застрелила южнокорейскую женщину из тургруппы, которая зашла за пределы разрешенной для посещения территории. Объекты, оставшись без должного ухода, постепенно ветшали, хотя часть из них северокорейцы продолжали использовать.

В октябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил комплекс, приказав "после консультаций с южнокорейской стороной" снести все объекты и построить самостоятельно новую современную инфраструктуру. Ким подчеркнул, что Северная Корея "всегда будет рада видеть туристов Южной Кореи". После этого КНДР официально потребовала от властей Юга самим снести здания. Однако правительство Республики Корея не захотело ликвидировать комплекс, считая, что это закроет возможность для возобновления сотрудничества в горах Кымгансан. Вместо этого Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры и обсудить проекты расширенного сотрудничества в сфере туризма. КНДР отказалась от прямых переговоров, вновь посредством телефонограммы потребовав снести здания туркомплекса.