Комитеты Совфеда поддержали отставку Юрия Чайки

Представитель президента РФ в Совфеде Артур Муравьев зачитал соответствующее представление президента, затем состоялось голосование, в ходе которого члены обоих комитетов единогласно рекомендовали палате освободить Чайку от занимаемой должности.

Сам генпрокурор при этом не присутствовал, но он планирует посетить завтрашнее пленарное заседание палаты, рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам председателя комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко, Юрий Чайка может получить награду от сенаторов. "Предлагается ходатайствовать о награждении почетной грамотой по квоте председателя Совета Федерации генерального прокурора, пока еще генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича", - сказал он на заседании комитета во вторник.

Завтра, 22 января, Совет Федерации соберется на первое заседание весенней сессии, вопрос об отставке генерального прокурора РФ значится третьим в проекте повестки.