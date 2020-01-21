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21.01.2020 13:06
Рубрика: Власть

Комитеты Совфеда поддержали отставку Юрия Чайки

Текст: Галина Мисливская
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности на совместном заседании во вторник единогласно поддержали отставку генерального прокурора Юрия Чайки.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представитель президента РФ в Совфеде Артур Муравьев зачитал соответствующее представление президента, затем состоялось голосование, в ходе которого члены обоих комитетов единогласно рекомендовали палате освободить Чайку от занимаемой должности.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Сам генпрокурор при этом не присутствовал, но он планирует посетить завтрашнее пленарное заседание палаты, рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам председателя комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко, Юрий Чайка может получить награду от сенаторов. "Предлагается ходатайствовать о награждении почетной грамотой по квоте председателя Совета Федерации генерального прокурора, пока еще генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича", - сказал он на заседании комитета во вторник.

Завтра, 22 января, Совет Федерации соберется на первое заседание весенней сессии, вопрос об отставке генерального прокурора РФ значится третьим в проекте повестки.

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