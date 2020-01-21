Новости

В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима 15:39
В Геленджике арестовали полицейских за вымогательство взятки 15:36
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 15:35
В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа 15:32
В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа 15:22
В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны 15:20
Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных 15:19
В Петербурге может появиться проездной "на час" 15:17
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник" 15:16
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов 15:15
Пострадавшие в отеле "Карамель" получат дополнительную матпомощь 15:13
На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку 15:03
Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле 15:03
В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет 15:00
Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области 14:56
В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу 14:55
На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе 14:45
США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки 14:37
В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид 14:37
Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера 14:32
Пермский политех откроет филиал в Когалыме 14:30
Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров 14:30
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда 14:28
В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины 14:26
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 14:37
Рубрика: Общество

В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид

Текст: Денис Передельский
Фото: Andina Фото: Andina
Фото: Andina

Перуанские исследователи, проводящие раскопки на территории археологического памятника Сечин в провинции Касма, обнаружили пять конических адобов - 4000-летних строительных блоков, на которых хорошо сохранились отпечатки рук древних строителей.

О находке сообщило агентство Andina. Она была сделана в древнем городе Сечин, расположенном на высоте 90 метров над уровнем моря, в пяти километрах от современного города Касма, центра одноименной провинции.

Этот памятник еще в 1937 году открыл перуанский археолог Хулио Тельо. Особенностью города является то, что его главные здания были сооружены из конических адобов - огромных кирпичей из глины-сырца.

Фото: YouTube
Уникальные фрески городища Афрасиаб перевели в формат 3D

В ходе раскопок археологи обнаружили сразу пять таких блоков, изготовленных около 2000 года до нашей эры. То есть их возраст составляет примерно 4000 лет. Это делает их старейшими из подобных артефактов, известных науке.

По словам Моники Суарес Убиллус, руководителя археологического проекта Сечин, данный тип адобов является самым ранним, найденным на монументальных объектах в прибрежной зоне Перу.

Большой удачей для ученых можно назвать отпечатки рук, оставленных древними строителями. Археологи предполагают, что они сделали это нарочно - например, в ритуальных целях, чтобы оставить свой след в сакральном сооружении и духовно участвовать в проводимых в нем ритуалах.

Дело в том, что конические адобы были обнаружены при обследовании пирамидальной структуры, которая насчитывает 11 ступеней. Вероятно, блоки предполагалось использовать для ее возведения. Возможно, они оказались попросту лишними. Само сооружение, по мнению ученых, предназначалось для проведения церемоний.

"Мы испытываем большую гордость и волнение, - говорит Моника Суарес. - Мы нашли очень ценные свидетельства, которые позволят нам переосмыслить гипотезы о появлении церемониальной архитектуры в доколумбовой Америке. Кроме того, их изучение поможет понять роль города Сечина в истории зарождения и развития раннего общества".

Кстати, обнаруженные конические адобы будут переданы в региональный музей Касмы.

В Мексике раскопали город-государство чичимеков
В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя"
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Южная Америка Перу

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных