КС РФ разрешил адвокатам обжаловать решение суда о недееспособности

Сомнения в соответствии статьи 54 Гражданского процессуального кодекса РФ положениям Конституции страны высказал адвокат Виктор Еремеев, действовавший на основании ордера и в соответствии с пожеланиями своей доверительницы - москвички. Женщину через суд признали недееспособной после проведения психиатрической экспертизы. Обжаловать это решение оказалось невозможно, так как в соответствии со статьей 54 ГПК представитель гражданина может совершать такие процессуальные действия только на основании доверенности.
Однако доверенности в простой письменной форме для этого недостаточно, а к нотариусу недееспособный гражданин обратиться не вправе. Тем самым, полагают заявительница и ее адвокат, оказываются нарушенными сразу несколько положений Конституции РФ, в том числе право на судебную защиту и принцип равенства перед законом и судом.
- Решение суда о признании гражданина недееспособным существенно ограничивает его в правах по сравнению с другими, поэтому необходимо обеспечить таким гражданам дополнительные гарантии и разработать механизм реализации прав по обжалованию подобных судебных решений, - указал адвокат в заявлении.
Определяя свою позицию по данному делу, судьи со ссылкой на ранее вынесенные решения КС прежде всего подчеркнули, что право на судебную защиту относится к числу основных и неотчуждаемых прав и свобод человека, а также выступает "процессуальной гарантией всех иных конституционных прав и свобод". Суд также напомнил свое решение 2009-го года, в котором говорилось о необходимости особых гарантий защиты прав лиц, которые страдают психическими расстройствами и в отношении которых возбуждается производство по признанию их недееспособными.
- Когда гражданин, признанный недееспособным, не может лично обжаловать соответствующее решение суда в апелляционном порядке, его опекун не совершает указанных действий, а выдать представителю доверенность он не вправе, особенно в случае пропуска им процессуального срока на подачу апелляционной жалобы и вступления решения суда о признании его недееспособным в законную силу, создается непреодолимое препятствие обжалованию решения суда, - указал КС, отметив также, что обжалование становится невозможным ни в порядке надзора, ни по факту отсутствия в зале суда.
Поэтому КС РФ своим решением постановил, что по своему конституционно-правовому смыслу положения статьи 54 ГПК РФ не предполагают отказа суда в рассмотрении жалоб адвоката, направленных на оспаривание решения суда о признании гражданина недееспособным, по мотиву отсутствия выданной этим гражданином доверенности, "если из конкретных обстоятельств следует, что адвокат действует в интересах и по воле этого гражданина". Дело москвички-заявительницы подлежит пересмотру.