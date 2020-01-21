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21.01.2020 19:43
Рубрика: Общество

Право на защиту

КС РФ разрешил адвокатам обжаловать решение суда о недееспособности
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Конституционный суд РФ разрешил адвокатам обжаловать решение суда о недееспособности гражданина без соответствующей доверенности. Решение основано на ранее обнародованных правовых позициях суда и вынесено без проведения публичных слушаний.

Сомнения в соответствии статьи 54 Гражданского процессуального кодекса РФ положениям Конституции страны высказал адвокат Виктор Еремеев, действовавший на основании ордера и в соответствии с пожеланиями своей доверительницы - москвички. Женщину через суд признали недееспособной после проведения психиатрической экспертизы. Обжаловать это решение оказалось невозможно, так как в соответствии со статьей 54 ГПК представитель гражданина может совершать такие процессуальные действия только на основании доверенности.

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Однако доверенности в простой письменной форме для этого недостаточно, а к нотариусу недееспособный гражданин обратиться не вправе. Тем самым, полагают заявительница и ее адвокат, оказываются нарушенными сразу несколько положений Конституции РФ, в том числе право на судебную защиту и принцип равенства перед законом и судом.

- Решение суда о признании гражданина недееспособным существенно ограничивает его в правах по сравнению с другими, поэтому необходимо обеспечить таким гражданам дополнительные гарантии и разработать механизм реализации прав по обжалованию подобных судебных решений, - указал адвокат в заявлении.

Женщину через суд признали недееспособной после проведения психиатрической экспертизы

Определяя свою позицию по данному делу, судьи со ссылкой на ранее вынесенные решения КС прежде всего подчеркнули, что право на судебную защиту относится к числу основных и неотчуждаемых прав и свобод человека, а также выступает "процессуальной гарантией всех иных конституционных прав и свобод". Суд также напомнил свое решение 2009-го года, в котором говорилось о необходимости особых гарантий защиты прав лиц, которые страдают психическими расстройствами и в отношении которых возбуждается производство по признанию их недееспособными.

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- Когда гражданин, признанный недееспособным, не может лично обжаловать соответствующее решение суда в апелляционном порядке, его опекун не совершает указанных действий, а выдать представителю доверенность он не вправе, особенно в случае пропуска им процессуального срока на подачу апелляционной жалобы и вступления решения суда о признании его недееспособным в законную силу, создается непреодолимое препятствие обжалованию решения суда, - указал КС, отметив также, что обжалование становится невозможным ни в порядке надзора, ни по факту отсутствия в зале суда.

Поэтому КС РФ своим решением постановил, что по своему конституционно-правовому смыслу положения статьи 54 ГПК РФ не предполагают отказа суда в рассмотрении жалоб адвоката, направленных на оспаривание решения суда о признании гражданина недееспособным, по мотиву отсутствия выданной этим гражданином доверенности, "если из конкретных обстоятельств следует, что адвокат действует в интересах и по воле этого гражданина". Дело москвички-заявительницы подлежит пересмотру.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

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