Квартал MainStreet - апартаменты на главной столичной улице

На Кутузовском проспекте стартуют продажи апартаментов в новом проекте MainStreet от ГК "Основа". Это концептуальный квартал бизнес-класса, который расположился в самом центре деловой жизни столицы, на пересечении главных городских транспортных магистралей - Кутузовского проспекта и Рублево-Успенского шоссе. Жить здесь - значит быть в центре событий.

Западный округ - район с богатым культурным наследием и культовыми для москвичей местами, такими как Поклонная гора и Воробьевы горы. В шаговой доступности - концертные залы, кинотеатры, лучшие рестораны и спортивные объекты. Здесь же расположены одни из самых живописных и уютных столичных парков: природный заказник "Долина реки Сетунь" и Суворовский парк - наслаждайтесь природой, не уезжая далеко за город.

Транспортная доступность - еще одно преимущество района. Отсюда удобно и добираться до центра, и выезжать из Москвы в сторону престижных загородных направлений.

Автором архитектурной концепции квартала MainStreet выступило именитое бюро "Сергей Киселев и партнеры", органично соединившее в проекте уникальность исторической застройки района и европейский облик, подчеркнув выгодное расположение и создав современную территорию комфорта.

В составе MainStreet - четыре секции переменной этажности 9-12-15-29 этажей с 562 апартаментами и двухуровневым подземным паркингом на 236 машиномест.

Большое внимание в проекте уделено деталям: внутреннему пространству комплекса, входным группам, территории внутреннего двора и инфраструктуре.

Самое необходимое у резидентов комплекса будет буквально под рукой: на первых этажах секций разместятся ресторан, винотека, кафе, салоны красоты и зал для занятий спортом и йогой. Для жильцов на первых этажах запроектированы просторные лобби с мягкими креслами, консьерж-службой и комнатами для колясок и велосипедов.

На большой закрытой от посторонних территории внутреннего двора будет выполнен ландшафтный дизайн и проведено благоустройство по индивидуальному проекту: здесь организуют аллеи и прогулочные дорожки, всесезонные зоны для отдыха, занятий спортом и детских игр. Все это дополнят многочисленные кустарники и деревья - площадь озеленения в квартале составит больше 2,4 тыс. кв. м.

За безопасность резидентов отвечает круглосуточная система видеонаблюдения, контроль доступа с интеллектуальной системой распознавания лиц и концепция "двор без машин". Кроме того, у жителей будет возможность дистанционно управлять домом: менять микроклимат в апартаментах, открывать двери с помощью видеодомофона и множество других функций и сервисов, доступных через специальное приложение в смартфоне.

Выбор жилья в комплексе также максимально широк - специально для MainStreet разработано более 40 планировочных решений, а площадь апартаментов составляет от 28 до 140 кв. м. Это удобные и функциональные студии, однокомнатные и многокомнатные квартиры классического и евроформата.

MainStreet - квартал под стать своему окружению. Это бизнес-класс, каким он должен быть: сочетание современной архитектуры, стильного дизайна общественных пространств, приватной уютной территории и комфорта апартаментов. Это MainStreet.