Мария Шарапова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) по теннису. В матче первого круга россиянка уступила в двух сетах хорватке Донне Векич - 3:6, 4:6.

По словам Марии, несмотря на поражение, она постарается вернуться на прежний уровень. Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции.

- Я бы могла говорить о своих трудностях и вещах, которые мне пришлось пережить из-за травмы плеча. Но это не в моих правилах, - отметила россиянка. - Мне было больно. Конечно, хотелось бы добиться результата. И сейчас, после поражения, я не могу сказать, что нахожусь на верном пути. Но мне не остается ничего другого, кроме как верить в себя и вернуться на прежний уровень.

Вместе с тем Мария допустила вероятность пропуска следующего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

- Не знаю, сыграю ли в этом турнире в следующем году. Благодарю организаторов за предоставление "уайлд-кард" в этом году, однако что будет дальше, пока не знаю, - подытожила Шарапова.

После вылета с Australian Open Мария опустится в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) со 145-го места на 366-е.

Тем временем Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов успешно преодолели барьер первого круга в мужском одиночном турнире. Все они обыграли своих соперников в четырех сетах. Хачанов сломил сопротивление испанца Марио Вилельи-Мартинеса (4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3), Рублев оказался сильнее австралийца Кристофера О Коннела (6:3, 0:6, 6:4, 7:6(7:5), а Медведев победил американца Фрэнсиса Тьяфо (6:3, 4:6, 6:4, 6:2).