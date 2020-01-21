Маткапитал можно будет потратить на дом на садовом участке

В ходе отчета правительства России 17 апреля в Госдуме Дмитрий Медведев, возглавлявший кабмин, поддержал данную идею. После этого и был внесен законопроект.

Речь в документе идет об объектах индивидуального жилищного строительства. "На строительство садового домика материнский капитал нельзя будет использовать. Только на жилой дом", - пояснила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Однако и у садового домика (если он уже был ранее построен) будут шансы "войти" в программу. Например, если семья решила утеплить здание, провести коммуникации. "Есть нормы, которые регламентируют порядок признания домов жилыми, - пояснила депутатам замминистра труда Светлана Петрова. - Поэтому мы и прописываем в законопроекте "реконструкцию". Таким образом, если реконструкция дома будет обеспечивать возможность признания дома жилым, то станет возможным направление на эти цели материнского капитала".

Также замминистра уточнила, в каком случае можно будет использовать "капитал" на подведение к дому коммуникаций. Это возможно, если оное станет частью реконструкции жилого дома.

О подоплеке появления такого законопроекта журналистам рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Дело в том, что "в настоящее время на средства материнского капитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства". Однако с 1 января 2019 года, напомнил спикер, вступил в силу закон, разрешающий такое строительство жилых домов на садовом участке. Таким образом, законодательство о маткапитале приводится в соответствии с действующими нормами.

Депутаты поинтересовались, достаточно ли такой суммы на жилищное строительство. С этого года средства маткапитала проиндексированы и составляют 466 тысяч, напомнила содокладчик по проекту Тамара Плетнева. А в перспективе, они будут увеличены до более 600 тысяч, как ранее заявил президент. Однако для многодетных семей предусмотрены еще 450 тысяч, которые они смогут пустить на те же цели, добавила депутат. Кроме того, многодетные россияне смогут рассчитывать также на льготную ипотеку (например, на Дальнем Востоке - под 2 процента). Если все это сложить, то получится очень большой "плюс" для семьи, собирающейся "строиться", резюмировала Плетнева.

В "Единой России" поинтересовались сроками, в течение которых семья может обратиться за компенсацией. И возможна ли она, если строительство или реконструкция дома были начаты до рождения второго ребенка?

- Ограничений в расходовании этих средств нет, - ответила Светлана Петрова, - и по срокам тоже их нет - за исключением того, что норма коснется только владельцев сертификата (на маткапитал, - прим. "РГ").

Законопроект также упрощает порядок подачи заявления на расходование маткапитала, рассказала замминистра. А именно, от семей не будут требовать документы, доказывающие право собственности на земельные участки. Они и так находятся в распоряжении госорганов, отметила Петрова.

Принятие инициативы о новом способе использования маткапитала особенно важно в преддверии реализации тех мер по поддержке семей с детьми, о которых говорил в Послании Президент РФ Владимир Путин. Как напомнил председатель Госдумы, ожидаются поправки, которые распространят данную программу на семьи, где родился первый ребенок. Кроме того, как уже было отмечено, планируется увеличить сумму выплаты при рождении второго ребенка.