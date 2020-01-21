Microsoft начинает менять внешний вид Windows. Что нового?

Корпорация Microsoft начала выпускать новые тестовые сборки Windows 10, в которых не только изменяется внутреннее устройство, но и добавляются новые элементы дизайна. Об этом пишет MSPowerUser.

Изменения во внешнем виде Windows были анонсированы еще в середине декабря 2019 года. В Microsoft намереваются обновить иконки и сменить логотип - все в стиле Fluent Design.

Last year, we rolled out 10 new Office icons. This year, we redesigned 100+ across Microsoft. See how we did what we did: https://t.co/EXozmiwxbJ — Microsoft Design (@MicrosoftDesign) December 12, 2019

Свежая тестовая сборка предлагает полюбоваться обновленными пиктограммами, которые располагаются на панели задач Windows.

Microsoft Gradually Rolls Out Colorful Windows 10 Icons to Insidershttps://t.co/6g9JmFcEYK pic.twitter.com/yYW2vOl3j4 — Winaero (@winaero) January 20, 2020

Остальные разделы операционки пока не получили обновленный дизайн. Ожидается, что финальная сборка, в которую они будут включены, выйдет весной 2020 года.