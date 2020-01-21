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Microsoft начинает менять внешний вид Windows. Что нового?

Текст:   Антон Благовещенский
21.01.2020,  
16:52
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Microsoft начала выпускать новые тестовые сборки Windows 10, в которых не только изменяется внутреннее устройство, но и добавляются новые элементы дизайна. Об этом пишет MSPowerUser.

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Изменения во внешнем виде Windows были анонсированы еще в середине декабря 2019 года. В Microsoft намереваются обновить иконки и сменить логотип - все в стиле Fluent Design.

Свежая тестовая сборка предлагает полюбоваться обновленными пиктограммами, которые располагаются на панели задач Windows.

Остальные разделы операционки пока не получили обновленный дизайн. Ожидается, что финальная сборка, в которую они будут включены, выйдет весной 2020 года.

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