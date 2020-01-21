МИД раскритиковал дестабилизацию США ситуации в Венесуэле

Госсекретарь Майк Помпео признал реализацию Вашингтоном кампании по дестабилизации ситуации в Венесуэле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV указал, что США работают с мировым сообществом над сменой власти в Венесуэле. При этом госсекретарь считает стратегию, которую американцы ведут в отношении Каракаса, действенной. В этой связи Захарова отметила, что эти слова "в очередной раз доказывают, что США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов".

"Через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов - это решается в каждом случае по-разному. А "демократия" и "демократическое устройство" государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах", - отметила официальный представитель МИД РФ. Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США, при этом хочет разговаривать непосредственно с президентом Дональдом Трампом.

Напомним, в Венесуэле 21 января 2019 года начались протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. По данным ЦИК, за него проголосовали более 60 процентов избирателей, имеющих право голоса. Несмотря на это, председатель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. США и ряд других стран Запада заявили о его признании. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро как легитимного президента.