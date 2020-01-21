Общество
21.01.2020 16:15

Минобороны России запустит ко Дню Победы шесть агитпоездов

Минобороны России запустит к Дню Победы шесть агитпоездов. Один из них пройдет по маршруту Москва - Брест. На поездах памяти будут представлены техника военной поры и музейные экспозиции, посвященные 75-летию Великой Победы.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Евгений Одиноков / РИА Новости

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, "в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда "Эшелоны Победы".

По мнению министра, одним из возможных вариантов в рамках патриотической акции может стать перевозка в Калининград агитпоезда на пароме.

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