Минобороны России запустит ко Дню Победы шесть агитпоездов

Минобороны России запустит к Дню Победы шесть агитпоездов. Один из них пройдет по маршруту Москва - Брест. На поездах памяти будут представлены техника военной поры и музейные экспозиции, посвященные 75-летию Великой Победы.
Евгений Одиноков / РИА Новости
Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, "в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда "Эшелоны Победы".
По мнению министра, одним из возможных вариантов в рамках патриотической акции может стать перевозка в Калининград агитпоезда на пароме.
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