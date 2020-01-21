Минтранс подготовил список портов для введения инвестсбора

Сбор будут взимать с судов, заходящих в порты. Размер сбора определяется за единицу валовой вместимости судна. Сбор может быть установлен в виде фиксированных ценовых значений, индексов к действующему размеру сбора и фиксированных предельных максимальных размеров сбора на каждый год. Развитием и эксплуатацией объектов федеральной собственности в большинстве морских портов занимается госпредприятие "Росморпорт". Там не смогли предоставить комментарий о том, как будет администрироваться новый сбор. Ранее гендиректор компании Андрей Лаврищев оценивал годовой размер сбора в 8,5 млрд рублей.
Средства пойдут на реконструкцию действующих и строительство новых объектов инфраструктуры портов. Порты должны давать возможность зайти большим судам и обеспечить максимально быструю погрузку и выгрузку, поясняет "РГ" вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова.