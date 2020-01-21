Минтранс подготовил список портов для введения инвестсбора

Инвестиционный сбор введут в большинстве морских портов. Их список минтранс представил в проекте приказа для общественного обсуждения. Решение о его введении правительство приняло в мае 2019 года. Однако сразу же взимать его не стали, так как не был определен список портов. Всего в России 67 морских портов. Согласно проекту приказа, новый сбор предполагается взимать в большинстве из них. Как пояснили "РГ" в минтрансе, в перечень не вошли арктические, крымские порты и "несколько терминалов, построенных исключительно за внебюджетные средства". На этих исключениях настаивают Федеральная антимонопольная служба и Российский союз промышленников и предпринимателей, подчеркнули в ведомстве.

Сбор будут взимать с судов, заходящих в порты. Размер сбора определяется за единицу валовой вместимости судна. Сбор может быть установлен в виде фиксированных ценовых значений, индексов к действующему размеру сбора и фиксированных предельных максимальных размеров сбора на каждый год. Развитием и эксплуатацией объектов федеральной собственности в большинстве морских портов занимается госпредприятие "Росморпорт". Там не смогли предоставить комментарий о том, как будет администрироваться новый сбор. Ранее гендиректор компании Андрей Лаврищев оценивал годовой размер сбора в 8,5 млрд рублей.

Средства пойдут на реконструкцию действующих и строительство новых объектов инфраструктуры портов. Порты должны давать возможность зайти большим судам и обеспечить максимально быструю погрузку и выгрузку, поясняет "РГ" вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова.