Мишустин поставил задачи новому кабинету министров

"Первое - мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем Послании. Это демография, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни. Я думаю, что это наша самая главная задача", - сказал Мишустин.

Второй целью он назвал повышение роста экономики, "без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более - результатов в социальной сфере". Для этого, считает он, надо добиться серьезных изменений делового климата и запустить новый инвестиционный цикл.

Третий приоритет правительства - реализация национальных проектов, "чтобы люди почувствовали изменения в ближайшее время". "Надеюсь, что это будет происходить не только в отдельных отраслях, но и по всей стране", - сказал премьер. Он также напомнил, что министры "несут профессиональную ответственность за реализацию целей развития и национальных проектов".

Глава кабмина поручил незамедлительно заняться реализацией предложений президента по социальным выплатам, в первую очередь - подготовить необходимые поправки в бюджет. "Я считаю, что люди должны быстро получить свои деньги, средства, которые причитаются им в соответствии с теми положениями Послания, которые были озвучены", - сказал он.

Он также призвал коллег не затягивать переходный период и скорее включаться в работу.