Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров.

Согласно указу, который подписал глава государства, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый.

Мишустин провел первое заседание кабинета министров. Он призвал незамедлительно внести в бюджет поправки, необходимые для реализации социальной части послания президента. Кроме того, новые министры должны будут встретиться с предшественниками, чтобы смена кабмина не отразилась на его работе.