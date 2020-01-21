МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"

Представители Министерства обороны России отозвали судебный иск о компенсации ущерба, ранее поданный в адрес заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, начальника Главного управления связи войск генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом во вторник сообщили во Втором апелляционном суде, где в настоящее время слушается жалоба на решение об аресте имущества генерала.

"Минобороны РФ решило отозвать иск о компенсации ущерба на сумму в несколько миллиардов рублей. Позднее руководство военного ведомства примет решение - заявлять ли новый иск к Арсланову", - цитирует ТАСС представителя суда.

Генерал Арсланов, по версии следствия, причастен к двум эпизодам мошенничества - на общую сумму в почти 6,7 миллиарда рублей. Его считают причастным к уголовному делу о мошенничестве в компании "Воентелеком", возбужденному еще в 2013 году. Руководитель этой компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, получая таким образом за оказание услуг двойную плату.

Арсланову осенью прошлого года предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Срок расследования по этому делу продлен до 6 февраля 2020 года. Генерал на время расследования, по данным "Интерфакса", находится под подпиской о невыезде.

Суд ранее постановил арестовать имущество военачальника на сумму в несколько миллионов рублей. Решение было принято в качестве обеспечительной меры по уголовному делу. Обвиняемый не согласился и обжаловал судебное решение.