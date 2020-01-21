"Монако" с Головиным вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Во встрече 1/16 финала Кубка Франции по футболу "Монако" обыграл на выезде клуб четвертого дивизиона "Сен-Приве Сен-Илере" - 3:1.

У гостей дубль оформил Кейта Бальде, плюс еще один мяч в свой актив записал Виссам Бен-Йеддер. Уже при счете 0:3 хозяева забили усилиями Антуана. Что касается полузащитника монегасков Александра Головина, то россиянин провел на поле 72 минуты, а затем был заменен на хавбека Тьемуэ Бакайоко.

Следующим соперником "Монако" станет "Сент-Этьен". Матч состоится 28 или 29 января.