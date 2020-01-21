Назначен новый министр культуры РФ

Новым министром культуры назначена Ольга Любимова. Соответствующий указ подписал во вторник, 21 января, президент Владимир Путин.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Любимову Ольгу Борисовну Министром культуры Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

39-летняя Любимова с 2018 года возглавляла департамента кинематографии Минкульта. С 21 января 2020-го она сменила на посту руководителя министерства Владимира Мединского.

Любимова - дочь известного российского театроведа и педагога, ректора Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина Бориса Любимова.