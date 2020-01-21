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21.01.2020 08:50
Рубрика: Общество

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курение, неправильное питание и лишний вес - всем известные факторы риска развития онкологии. Немецкие медики перечислили другие возможные причины развития злокачественных новообразований, о которых многие не подозревают. Причем речь идет о достаточно распространенных привычках.

Фото: iStock
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Одна из них касается людей, которые предпочитают сидеть в самолете около окна.

- Стекла не пропускают ультрафиолетовые лучи, которые вызывают солнечные ожоги. Тем не менее, они пропускают до 47 процентов лучей UVA. Из-за чего происходит преждевременное старение кожи и повышается риск развития рака кожи, - объяснили специалисты.

Вредит здоровью и регулярное употребление горячих супов и напитков. Жидкость, температура которой выше 65 градусов по Цельсию, опасна для пищевода. При воздействии высоких температур его ткани и клетки повреждаются, что со временем может спровоцировать онкологию.

Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы. Он увеличивается с количеством алкоголя.

Специалисты напомнили, что безопасная доза спиртного для мужчин - пол-литра пива в день. Для женщин - в два раза меньше.

Еще одна опасная привычка - засыпать со смартфоном. Свет от гаджета "затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина". Ряд исследований продемонстрировали связь между низким уровнем мелатонина и повышенным риском развития рака.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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