Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Курение, неправильное питание и лишний вес - всем известные факторы риска развития онкологии. Немецкие медики перечислили другие возможные причины развития злокачественных новообразований, о которых многие не подозревают. Причем речь идет о достаточно распространенных привычках.

Одна из них касается людей, которые предпочитают сидеть в самолете около окна.

- Стекла не пропускают ультрафиолетовые лучи, которые вызывают солнечные ожоги. Тем не менее, они пропускают до 47 процентов лучей UVA. Из-за чего происходит преждевременное старение кожи и повышается риск развития рака кожи, - объяснили специалисты.

Вредит здоровью и регулярное употребление горячих супов и напитков. Жидкость, температура которой выше 65 градусов по Цельсию, опасна для пищевода. При воздействии высоких температур его ткани и клетки повреждаются, что со временем может спровоцировать онкологию.

Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы. Он увеличивается с количеством алкоголя.

Специалисты напомнили, что безопасная доза спиртного для мужчин - пол-литра пива в день. Для женщин - в два раза меньше.

Еще одна опасная привычка - засыпать со смартфоном. Свет от гаджета "затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина". Ряд исследований продемонстрировали связь между низким уровнем мелатонина и повышенным риском развития рака.