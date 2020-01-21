Не собирается в запас: БМП-1 несет службу более чем в 30 странах

В настоящее время эти боевые машины пехоты подвергаются модернизации. В некоторых армиях она проводится на минимальном уровне, например, заменяются прицелы, средства связи, повышается мощность двигателя.
Однако существуют более радикально обновленные варианты. Среди них - словацкая BVP-M и ее разведывательная версия BPsVI.
BMP BPSVI#Slovakia@200_zoka @Ninja998998 @johnhand9 @DPRKJones pic.twitter.com/aDw6oKqsHp— Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) January 16, 2020
На них установили необитаемые модули с 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также противотанковым ракетным комплексом "Конкурс". В распоряжении наводчика-оператора появилась новая система управления огнем, позволяющая эффективно применять вооружение как в дневных, так и в ночных условиях. Бронированная разведывательная машина также получила специальное оборудование, в том числе миниатюрный беспилотник.
Военные эксперты считают недостатком данной модернизации ее возросший до 15 290 кг вес. Учитывая, что двигатель остался прежним - УТД-20, характеристики подвижности несколько снизились.
В России в разное время предлагались различные варианты обновления БМП-1. Например - замена старого боевого отделения с 73-мм пушкой "Гром" на то, что применяется на БМП-2.
В Армии Алжира на "единицы" устанавливается современный модуль "Бережок" с 30-мм орудием, автоматическим гранатометом АГ-17 и противотанковыми ракетами "Корнет".
Большой интерес вызвала также БМП-1АМ "Басурманин", демонстрировавшийся на военно-технических форумах "Армия".