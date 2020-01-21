Нефтетрейдеров могут допустить к льготам по таможенным пошлинам

Преференции для компаний в нефтяной отрасли, связанные с действием налога на добавленный доход (НДД), могут быть расширены. Планируется изменить порядок предоставления льгот по экспортной пошлине для новых месторождений, участвующих в пилоте НДД.

Теперь этими льготами смогут воспользоваться не только недропользователи, но и сторонние компании, продающие нефть за границу. Нефть при этом должна добываться с месторождений в новых регионах добычи. Законопроект об этом одобрил ко второму чтению Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Ожидается, что Госдума рассмотрит его 22 января.

Фактически законопроект уравнивает налоговые условия для всей нефти, добытой в режиме НДД на новых месторождениях, вне зависимости от того, кто ее производит и экспортирует за рубеж, а также особенностей ее извлечения из недр. В случае принятия законопроекта суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченные трейдерами до вступления его в силу, будут им возвращены. Они не будут считаться выпадающими доходами (расходами) федерального бюджета, поскольку данные суммы не планировались в качестве его доходов.

НДД пока применяется лишь для сравнительно небольшой группы месторождений. Причем значительная их часть - уже выработанные месторождения, а еще часть находится в Западной Сибири и не относится к новым регионам нефтедобычи. "Думаю, возможное расширение льгот по уплате вывозной таможенной пошлины на трейдеров не окажет значимого влияния на отрасль, так как повлияет только на базис перехода права собственности на товар", - пояснил руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.